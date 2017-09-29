ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...

V Международный фестиваль «Органные вечера в Пицунде» завершен

Прозвучали, слившись с овациями, последние аккорды Гала-концерта в органном зале Пицундского храма. Почти неделю – с 12 по 17 сентября участники V Международного фестиваля «Органные вечера в Пицунде» радовали зрителей великолепной музыкой.

Мы уверенно называем фестиваль юбилейным, а народная артистка Республики Абхазия Марина Шамба – первая отечественная органистка и идейная вдохновительница воссоздания «Органных вечеров» в современной Абхазии, каждый раз подчеркивает: традиция этих вечеров имеет давнюю историю. Фестиваль органной музыки в Пицунде был задуман ее педагогом, профессором Московской консерватории Леонидом Ройзманом и проводился еще в советские годы.

Ученики Леонида Исааковича Ройзмана – это фактически целая органная школа, причем уже нескольких поколений. Леонид Исаакович по сути является «крестным отцом» нашего Пицундского органа. Это он договаривался с германской фирмой «А. Шуке», сопровождал экспертов, исследовавших условия в храме, где предстояло поселиться инструменту. Можно сказать, что он лично контролировал процесс создания органа.

И вот пицундский орган, дата рождения которого приходится на 1975 год, звучит уже для четвертого поколения слушателей.

В юбилейном фестивале принимали участие 12 органистов. На этот раз сентябрь смилостивился и подарил музыкантам, съехавшимся в Абхазию из разных уголков света, прекрасную ласковую погоду. Итак, для нас играли Сергей Будкеев из Барнаула, Евгения Кривицкая, Анастасия Сидельникова, Александр Князев и Алексей Семенов из Москвы, Александр Новоселов из Санкт-Петербурга, Елена Кейлина из Вены, Владимир Хомяков из Челябинска, Михаил Повалий из Краснодара, Аксель Флирль из Германии и, конечно же, представители Абхазии – Лука Гаделия и Марина Шамба.

Каждый из участников фестиваля – не просто признанный музыкант со званием. Все они составляют особую касту в музыкальном мире и, конечно, знакомы друг с другом. Ведь на свете не так-то много органов и людей, которые играют на этом древнем и, безо всякого преувеличения, волшебном музыкальном инструменте. Некоторые имена уже хорошо знакомы жителям Пицунды, а кто-то, например Аксель Флирль из Германии, приехал на фестиваль впервые.

Программа каждого из шести волшебных вечеров была уникальна. Музыканты давали по два концерта в день. И пока в органном зале храма звучала музыка фестиваля, билеты на концерты пользовались повышенным спросом. Причем при подготовке к некоторым концертам сотрудникам зала приходилось даже ставить дополнительные стулья и деревянные скамейки со спинками – точно такие, какие в храмах ставили в старину.

Звучала музыка Баха, Гайдна, Генделя, Каччини, Листа и многих других композиторов, создававших музыку для органа.

За шесть дней фестиваля слушатели имели возможность сравнивать манеру исполнения, темперамент органистов. Прозвучали все существующие «Аве Мария», и каждая была прекрасна.

Мне посчастливилось услышать «Аве Мария» Сен-Санса в исполнении Марины Шамба и «Аве Мария» Баха – Гуно в переложении Михаила Уткина для двух альтов и органа в исполнении Марины Шамба, солиста Абхазской государственной филармонии Михаила Алхазова и уже знакомой нам по предыдущему фестивалю альтистки из Москвы Регины Штейнман.

Регина – представительница молодого поколения участников фестиваля. Но несмотря на молодость, она уже руководит оркестром.

Выступления Регины Штейнман в дуэте с органисткой Еленой Кейлиной, которая сегодня живет в Австрии, в Вене, зрители встречали неизменными овациями. Елена и Регина – мать и дочь. В программе у них – сложнейшие произведения Телемана, Франтишека Кочвары, Доменико Циполи и другие.

В насыщенной программе фестиваля прозвучали произведения для органа и альта, органа и голоса, органа и оркестра (и даже не одного!), органа и капеллы – прославленной Абхазской государственной капеллы. В концертах принимали участие певцы Родион Хагба, Кристина Эшба и Нана Черкезия, Елена Хагба (арфа).

Повелители органа – иначе и не назовешь – творили за инструментом чудеса: огромный инструмент то клокотал, то соперничал с птицами, то вторил переливами воде и ветру, то ворчал, как ворчит снежной ночью старый сад... Посредством звуков музыкального инструмента человек способен передать другому чувства, краски, переживания...

И только совершенно несведущий слушатель решит, что органистам, раз уж они ведут разговор с Вечностью, не свойственно чувство юмора в музыке. Свойственно, да еще какое. Свидетельством тому – вариации Зигфрида Окса на тему немецкой народной детской песенки «Пролетела птичка» в девяти частях, которые Марина Шамба и ее давний друг Сергей Будкеев исполнили в четыре руки. Мы услышали главную тему и вариации в стиле Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Иоганна Штрауса, Мендельсона, Брамса и, в конце концов, просто в стиле военного марша. И это потрясающе!

А вот в судьбе заслуженного артиста Российской Федерации Александра Князева пицундский орган и встреча с композитором и дирижером, народным (теперь уже!) артистом Республики Абхазия Нодаром Чанба сыграли особую роль. 30 лет назад Александр принимал участие в фестивале как виолончелист и выступал с Абхазской государственной капеллой, которой в то время руководил и – соответственно – дирижировал Нодар Чанба. Именно тогда у нас в Пицунде Александр Князев впервые прикоснулся к клавишам органа и принял решение непременно овладеть искусством игры на этом инструменте.

И в воссозданных вечерах Александр Князев выступает уже не в первый раз. Выступает как непревзойденный виолончелист и как органист. Основная часть его репертуара на органе – произведения Иоганна Себастьяна Баха.

Выступление на фестивале в этот раз вполне можно назвать своеобразным бенефисом: 5 сентября в первом отделении концерта он выступил как органист, а во втором – вместе с Абхазской государственной капеллой в качестве виолончелиста представил программу «Адажио». По сути это та же программа, которая звучала под этими божественными сводами 30 лет назад.

Надо заметить, что нынешний руководитель капеллы Нора Аджинджал уступила на время фестиваля непростую и ответственную роль дирижера – конечно же – маэстро Нодару Чанба. А за роялем, пока молчал орган, была Нора Окуджава. Этот вечер войдет в историю как вечер премьер и открытий: в рамках V Международного фестиваля «Органные вечера в Пицунде» состоялась мировая премьера нового музыкального произведения Нодара Чанба-композитора. Александр Князев исполнил сюиту для виолончели «Абхазские эскизы» в четырех частях: «Беседы моря и сосны», «Лунная дорожка», «Воспоминания о пицундском храме и «Озеро Инкит».

На следующий день Александр Князев выступил с Сочинским симфоническим оркестром, которым дирижировал Нодар Чанба. На этот раз Александр Князев исполнил на органе концерт Гайдна ре мажор для органа с оркестром в трех частях.

И снова вернусь к Гала-концерту. И хотя неизменная ведущая всех вечеров музыковед Эсма Джениа с сожалением отметила, что не все участники фестиваля смогли остаться, чтобы выступить перед абхазскими поклонниками музыки и гостями курорта в этот прощальный вечер, тем не менее его можно назвать некой ретроспективой всех шести дней.

Молодой органист из Санкт-Петербурга Александр Новоселов потряс публику, исполнив Вариации Джорджа Талбен-Болла на тему Паганини для педали соло, то есть соло ногами.

Зрители не хотели отпускать блистательных Луку Гаделия с Кристиной Эшба, и Марину Шамба, и Алексея Семенова, и Родиона Хагба, и Акселя Флирля, и дуэт Кейлина – Штейнман, и Сергея Будкеева, который, кстати, не только прекрасный органист, музыкант, профессор Уральского университета, искусствовед, но и органный мастер, мгновенно отзывающийся на любое сомнение Марины Шамба в отношении органа.

И еще... Марина Шамба и Сергей Будкеев рассказали, что все вечера, пока шел фестиваль, еще один очень важный для Абхазии и пицундского органа человек мысленно был вместе с ними. Это профессор Московской консерватории, органный мастер Наталья Владимировна Малина. К сожалению, приехать на фестиваль она не смогла, в последнее время серьезно болеет, но именно ей, ее профессионализму и самоотверженности мы, слушатели, зрители, поклонники музыки, обязаны тем, что наш орган после войны не был утрачен, что он живет, звучит и дарит наслаждение. Наталья Владимировна – ученица Леонида Исааковича Ройзмана, она в совершенстве владеет немецким языком и в 70-е годы вместе с мастерами из Германии принимала участие в создании пицундского органа.

Ни минуты не раздумывая, Наталья Владимировна приехала в послевоенную Абхазию, чтобы привести в порядок инструмент в Пицунде. А наш орган, как подчеркивают специалисты, – один из самых крупных и сложных на территории постсоветского пространства. И он тоже пережил войну.

Вот, пожалуй, и все... И хотя следующего праздника органной музыки ждать еще целый год, в душе продолжают звучать божественные звуки нашего пицундского органа, и радость, разбуженная прекрасной музыкой, пусть будет всегда с нами.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 103Выпуск: 3564Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА