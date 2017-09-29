КАКАЯ ОНА, НАША ПОБЕДА?

СЕНТЯБРЬ. АИААИРА – 24

Вот что рассказала накануне 24-й годовщины Победы абхазского народа в Отечественной войне 1992-93 гг. ветеран, кавалер ордена Леона Светлана Холич.

Конечно, это один из самых счастливых дней в моей судьбе, и я жду его каждый год. Наверное, так же ждали 9 Мая ветераны Великой Отечественной. Наш папа тоже воевал. Когда мы были детьми, 9 Мая даже не был выходным. Обычный день, но все его отмечали, потому что герои, ветераны – были в каждой семье.

Недавно я ездила в своё родное село Сулево Гагрского района. Была и на кладбище. Сколько там могил ветеранов Великой Отечественной войны! По молодости я не замечала этого, а вот теперь защемило сердце. Буквально через памятник – портреты людей с орденами, с орденскими планками. Эти сельские кладбища и есть история.

А день нашей Победы я считаю счастливым прежде всего потому, что все мы – и сын мой Сергей Холич, и братья Артур и Рудольф Якобсон, и сама я – прошли войну и остались живы. Уцелели многие из наших друзей, из одноклассников, с которыми, не задумываясь, мы вместе встали в строй…

С годами поняла, чего именно я жду: в этот победный день, какой бы ни была погода, ко мне возвращается чувство беспредельного счастья, которое все мы испытывали 27-го, когда освободили Сухум, и во все последующие дни. Это как запах весны, как аромат духов, с которым связаны какие-то особые воспоминания юности… Мгновенно все всплывает в памяти, я снова ощущаю себя очень молодой, худенькой и легкой, какой я была тогда. И сын мой Сережа, мальчик мой, который рвался на фронт и которого я не стала удерживать (не удержала бы!), был здоров и счастлив так же, как и я. Ещё не сказались страшные последствия войны, не дала знать о себе контузия… А ведь в 93-м ему исполнился 21 год.

Сначала Сергей был связистом в 1-м Цандрипшском батальоне. А потом, ближе к зиме, его перевели в подразделение внешней разведки Гагрского гарнизона, к Руслану Гуния и Зауру Жанаа.

Уже нет в живых Беслана Симония – товарища Сергея, с которым они вместе выполняли задания, но люди, которые знают, как важны были добытые ими сведения, по сей день, завидев меня, благодарят, что я воспитала достойного сына. В освобождении Сухума он участвовал в составе группы «Тишина» под командованием Игоря Зайцева.

Война – несмотря на страшные воспоминания, на потери, на постоянную тревогу за близких – сделала меня сильнее, она стала моей личной проверкой на прочность.

И мне, и моим братьям довелось участвовать в нескольких наступательных операциях – в освобождении Шромы, Цугуровки, Ахалшени. Братья мои принимали участие в контактных боях. Я во время наступлений перевязывала раненых, оказывала первую помощь…

Именно во время войны мне посчастливилось впервые встретиться с нашим Владиславом Григорьевичем Ардзинба… Не могу даже представить, что моя жизнь могла сложиться как-то иначе.

Тогда, в день Победы, каждый из нас был уверен, что теперь мы всегда будем жить в обретенной в боях системе координат, где дружба значит дружба, где данное слово означает, что оно будет сдержано, где белое – белое, а враг – это враг. Вся дальнейшая жизнь представлялась продолжением того дня, чистого и светлого…

Страшно подумать – двадцать четыре года прошло! Сегодня моему сыну сорок пять. Это больше, чем в начале войны было мне. За эти годы повзрослели мои внучки. Надеюсь, жизнь их сложится счастливо.

В День Победы мы встречаемся с родными, близкими, приезжают дорогие нам люди. Когда я накрываю стол, то ловлю себя на мысли, что, оказывается, помню, какие блюда у моих друзей любимые.

Может быть, не все сложилось так, как мы мечтали в тот сентябрьский день 24 года назад. Но главное, что жизнь продолжается и помогает фронтовая закалка.

Записала Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 103Выпуск: 3564Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА