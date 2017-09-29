ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

В городе Ткуарчале в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы состоялось открытие Православного просветительского центра. Торжественное мероприятие прошло на площади, где ранее было освящено место под строительство храма.

В честь праздника на открытии Православного просветительского центра иереи Абхазской православной церкви отец Далмат и отец Игорь отслужили Благодарственный молебен Господу Иисусу Христу, после которого все были приглашены на праздничную трапезу.

Номер: 103Выпуск: 3564Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс