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29.09.2017
Номер: 103
Выпуск: 3564
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
В городе Ткуарчале в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы состоялось открытие Православного просветительского центра. Торжественное мероприятие прошло на площади, где ранее было освящено место под строительство храма.
В честь праздника на открытии Православного просветительского центра иереи Абхазской православной церкви отец Далмат и отец Игорь отслужили Благодарственный молебен Господу Иисусу Христу, после которого все были приглашены на праздничную трапезу.
Номер: 103
Выпуск: 3564
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс