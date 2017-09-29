В НАРОДНОМ СОБРАНИИ – ПАРЛАМЕНТЕ РА

На расширенном заседании Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии парламентарии обсудили с представителями районных администраций проблему незаконной застройки.

Открывая тему, председатель парламентского Комитета Астамур Тарба задался вопросом: какова причина незаконной постройки? При этом было отмечено, что ситуации бывают разные. Иногда на выделенных участках начинается строительство без разрешительной документации, иногда имеет место обычный «самозахват».

Как подчеркнул депутат Астамур Аршба: «У нас нет архитектурных планов городов. Это похоже на доолимпийский Адлер. Каждый может построить то, что хочет. А иногда, бывает, просто раздаются звонки «сверху» для разрешения не соответствующего никаким нормам строительства».

При этом депутат Омар Джинджолия предложил: «Нужно помочь местным администрациям. Давайте примем мораторий на застройку конкретных отдельных территорий до утверждения генплана этого района».

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На расширенном заседании вышеназванного Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии парламентарии также обсудили с представителями районных администраций и заинтересованных ведомств методы борьбы с сельхозвредителями.

Открывая заседание, председатель Комитета Астамур Тарба отметил, что парламентарии поставили своей задачей обсудить с представителями районных администраций результаты работы и существующие проблемы. Одной из главных проблем специалисты сельского хозяйства назвали нашествие вредителей и, в частности, мраморного клопа.

По информации замглавы Администрации Галского района, начальника Управления сельского хозяйства Тамаза Цвижба, 60-70% ореховых насаждений в районе уже уничтожено. При этом соответствующее лечение проводилось 2 раза, но улучшений не последовало. По мнению специалиста, обработку сельхознасаждений надо проводить как минимум 5-6 раз. И начинать мероприятия не в апреле-мае, а в начале марта.

О ситуации в целом рассказал заместитель председателя Госкомитета РА по экологии и охране природы Мурман Соломко. Он сообщил, что существует соответствующий опыт борьбы с вредителями в странах аналогичного с Абхазией климатического пояса, разработаны химические, физические, механические методы борьбы с вредителями. Но на это нужны немалые средства.

«В этом году по стране 50% насаждений ореха уничтожено, поражены и посадки хурмы, граната, цитрусовых, начинается заражение кукурузных полей. Но только химические методы борьбы не дадут положительного результата, потому что невозможно обработать химпрепаратами всю необходимую территорию. Кроме того, после такой обработки через 10-15 дней вредитель возвращается», – сказал Соломко. Причем, по его словам, важно проводить лечение вовремя, а не когда у жука появится целлофановый панцирь и с ним уже бороться бесполезно.

Номер: 103Выпуск: 3564Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс