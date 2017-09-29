ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ – ПОД КОНТРОЛЬ

В Минздраве Абхазии прошло рабочее совещание с участием руководства предприятия «Абхазфармация», Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, Управления фармации Минздрава, Управления по надзору в сфере здравоохранения. Подводя итоги совещания, министр здравоохранения Тамаз Цахнакия отметил, что Минздрав республики завершает свою часть работы в реализации Соглашения о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии.

В сообщении также отмечается, что первым вопросом повестки дня совещания стало проведение мероприятий для реализации Соглашения о лекарственном обеспечении льготников. Группа представителей Минздрава Абхазии находилась в России для переговоров по этому вопросу. Были получены рекомендации по составлению заявок на получение медицинских препаратов, по организации процесса выдачи.

«Самое главное, – завершается работа по составлению реестра инвалидов – граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии, подготовлена заявка с перечнем препаратов для льготников, прорабатываются последние детали и к концу следующей недели заявка будет направлена в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Наша главная задача – максимально упростить систему рецептурного отпуска лекарств инвалидам по месту проживания», – сказал Тамаз Цахнакия.

Выдача лекарственных препаратов будет осуществляться строго по загранпаспортам Российской Федерации и при предъявлении соответствующего удостоверения инвалида.

Номер: 103Выпуск: 3564Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс