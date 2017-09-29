ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ

Россия – Абхазия

В сентябре в г.Суздале проходила VIII Международная научно-практическая конференция «Информационные технологии в сфере исполнительного производства».

По приглашению директора Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации Дмитрия Аристова в конференции приняли участие министр юстиции Республики Абхазия Марина Пилия и главный судебный исполнитель, заместитель министра юстиции Зураб Барциц.

Конференция посвящена вопросам принудительного исполнения судебных актов и актов иных уполномоченных органов.

Номер: 103Выпуск: 3564Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс