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29.09.2017
Номер: 103
Выпуск: 3564
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ
Россия – Абхазия
В сентябре в г.Суздале проходила VIII Международная научно-практическая конференция «Информационные технологии в сфере исполнительного производства».
По приглашению директора Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации Дмитрия Аристова в конференции приняли участие министр юстиции Республики Абхазия Марина Пилия и главный судебный исполнитель, заместитель министра юстиции Зураб Барциц.
Конференция посвящена вопросам принудительного исполнения судебных актов и актов иных уполномоченных органов.
Номер: 103
Выпуск: 3564
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс