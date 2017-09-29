В СЕЛЕ БАСЛАХУ ОТКРЫЛАСЬ ШКОЛА

В рамках церемонии открытия школы Президент Абхазии Рауль Хаджимба, глава Администрации Очамчырского района Хрипс Джопуа, учителя и ученики школы возложили цветы к памятной доске, посвященной погибшим выпускникам средней школы села Баслаху.

Президент Рауль Хаджимба отметил, что школа – это главное звено для образования подрастающего поколения. «Сегодня открываются двери школы села Баслаху. Не могу сказать, что все сделано, многое еще нужно решить. В будущем мы также будем оказывать поддержку школе. Впереди много задач, но самое главное, сегодня у детей есть условия, чтобы спокойно учиться в родной школе», – сказал Хаджимба. При этом глава государства подчеркнул, что ремонтно-восстановительные работы в учебном заведении проведены на средства Администрации района.

Номер: 103Выпуск: 3564Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс