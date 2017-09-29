Обращение Политсовета Народной партии Абхазии от 25 сентября 2017 г.

«О СИТУАЦИИ ВОКРУГ РУСЛАНА ГВАШЕВА»

Наша политическая партия ещё 11 июня 2017 г. первой из всех партий отреагировала на травлю Гвашева Руслана Индрисовича своим открытым письмом «ОТСТАВИТЬ ШЕЛЬМОВАНИЕ РУСЛАНА ГВАШЕВА!», в котором были расставлены акценты, возникшие вокруг этого вопроса. При этом мы призывали всех набраться терпения до полного прояснения ситуации. Нельзя не отметить, что вышестоящий Краевой суд Краснодарского края, не ставший защищать честь мундира своих нерадивых коллег, отменил сегрегационного характера и нацисткой природы решение суда Лазаревского района, что делает честь первому. Сегодня многое проясняется. Дело Гвашева Руслана Индрисовича – образец того, как пятая колонна братской нам России, в данном случае в лице отдельных представителей низшей инстанции судебного корпуса РФ (Лазаревского района Краснодарского края), испытывая судьбу Юга России (а может и России в целом), буквально играя её судьбой, цинично и коварно игнорируя и наступая на святые чувства сотен тысяч наших кровных братьев – северо-кавказских граждан России, упорствует в своём кощунстве, пытается любыми путями, точнее, искусственно создавая и используя любую щель, внести внутренний разлад и проявить недовольство и напряжённость. Задача российских, грузинских, а также международных ультрасил, за которыми стоят и субсидируемые из-за океана самой зловещей на Земле силой – Резервным фондом США, бесконтрольно печатающего по сути планетарную, но суррогатную валюту, – добиться состояния гражданской межнациональной, межконфессиональной войны. При этом пытаясь ослабить Россию – главного стратегического партнёра Республики Абхазия и реального мощного гаранта безопасности нашего абхазского государства.

Мы обращаемся в высшие компетентные органы дружественной нам Российской Федерации, к её Генеральному прокурору и главе Российского государства как гаранту Конституции этой великой страны, и в которых мы верим и которым безгранично доверяем, с просьбой прекратить и положить конец попыткам постыдного шельмования одного из достойнейших граждан России и Абхазии. Урезонить, поставить на место распоясавшихся нациствующих бандитов от российской юстиции, подрывающих авторитет нормального, справедливого её лица.

Президент РА уже сказал своё значимое слово, теперь слово и за абхазским Парламентом, который, опираясь на многочисленные межпарламентские связи с РФ и её субъектами, так же мог бы повлиять на правильный исход «дела» Гвашева.

Мы также обращаемся к нашему многоуважаемому брату и другу Руслану Гвашеву, поскольку не все возможности защиты его прав, чести и достоинства полностью исчерпаны, и серьёзно переживая за его здоровье, приостановить голодовку до полного выяснения ситуации.

Я.ЛАКОБА, Председатель ПС НПА

Номер: 103Выпуск: 3564Рубрика: политикаАвтор: Я.ЛАКОБА, Председатель ПС НПА