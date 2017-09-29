ЭМОЦИИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОМЕХОЙ В ДЕЛЕ

В Общественной палате РА призывают поддержать Руслана Гвашева хладнокровно, но настойчиво

На этот раз разговор в Общественной палате РА зашел об известной всем в Абхазии ситуации, сложившейся вокруг лидера адыгов, ветерана Отечественной войны народа Абхазии Руслана Гвашева, объявившего бессрочную голодовку.

В разговоре приняли участие представители делегации, посетившие Гвашева в ауле Кичмай Давид Дасания, Роин Агрба, Астамур Кация, Дмитрий Габелия, Беслан Адлейба и другие. Свое видение ситуации выразил писатель и общественный деятель Геннадий Аламия, который в свое время как один из лидеров Форума способствовал росту национального самосознания шапсугов и стоял у истоков создания газеты «Шапсугия».

Все участники разговора были едины в том, что руководство и народ Республики Абхазия не могут оставаться в стороне и нужно срочно принимать меры, чтобы, во-первых, избежать ухудшения здоровья самого Руслана Гвашева и, во вторых, способствовать справедливому разрешению ситуации по отношению к адыгам, исторически проживающим на территории, которая сегодня входит в состав Краснодарского края Российской Федерации.

Как рассказали члены делегации, Руслан Гвашев с воодушевлением воспринял их приезд и поддержку руководства и всего народа братской Абхазии.

«Мы должны и при составлении документов подчеркивать наше единство», – заявили члены ОП, – надо непременно писать «абхазо-адыгского народа».

Звучало много разных предложений – как действовать, чтобы реально изменить ситуацию и – главное – добиться признания шапсугов коренным населением Краснодарского края, что было обещано несколько лет назад, но в итоге так и не выполнено.

Заместитель секретаря Общественной палаты РА Даниил Убирия сообщил, что в Краснодарский край отбыла еще одна делегация – Валерий Аршба и Владимир Зантария.

После эмоционального обсуждения рабочая группа – Лиана Кварчелия, Руслан Хашиг – во главе с секретарем ОП Нателлой Акаба остались, чтобы составить официальное обращение к Общественной палате РФ.

Юлия СОЛОВЬЕВА На этот раз разговор в Общественной палате РА зашел об известной всем в Абхазии ситуации, сложившейся вокруг лидера адыгов, ветерана Отечественной войны народа Абхазии Руслана Гвашева, объявившего бессрочную голодовку.

В разговоре приняли участие представители делегации, посетившие Гвашева в ауле Кичмай Давид Дасания, Роин Агрба, Астамур Кация, Дмитрий Габелия, Беслан Адлейба и другие. Свое видение ситуации выразил писатель и общественный деятель Геннадий Аламия, который в свое время как один из лидеров Форума способствовал росту национального самосознания шапсугов и стоял у истоков создания газеты «Шапсугия».

Все участники разговора были едины в том, что руководство и народ Республики Абхазия не могут оставаться в стороне и нужно срочно принимать меры, чтобы, во-первых, избежать ухудшения здоровья самого Руслана Гвашева и, во вторых, способствовать справедливому разрешению ситуации по отношению к адыгам, исторически проживающим на территории, которая сегодня входит в состав Краснодарского края Российской Федерации.

Как рассказали члены делегации, Руслан Гвашев с воодушевлением воспринял их приезд и поддержку руководства и всего народа братской Абхазии.

«Мы должны и при составлении документов подчеркивать наше единство», – заявили члены ОП, – надо непременно писать «абхазо-адыгского народа».

Звучало много разных предложений – как действовать, чтобы реально изменить ситуацию и – главное – добиться признания шапсугов коренным населением Краснодарского края, что было обещано несколько лет назад, но в итоге так и не выполнено. Заместитель секретаря Общественной палаты РА Даниил Убирия сообщил, что в Краснодарский край отбыла еще одна делегация – Валерий Аршба и Владимир Зантария. После эмоционального обсуждения рабочая группа – Лиана Кварчелия, Руслан Хашиг – во главе с секретарем ОП Нателлой Акаба остались, чтобы составить официальное обращение к Общественной палате РФ.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 103Выпуск: 3564Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА