ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

В последние недели внимание многих граждан Абхазии приковано к событиям, происходящим в Лазаревском районе города Сочи. С чувством глубокой тревоги мы следим за продолжающейся голодовкой видного общественного деятеля и большого друга Абхазии Руслана Гвашева, явившейся его ответом на решение Лазаревского районного суда о признании его виновным в организации несанкционированной акции – молебна возле Тюльпанового дерева, посвященного 21 мая – Дню памяти жертв Кавказской войны.

Как известно, для некоторых народов Кавказа, включая абхазов и шапсугов, эта война имела драматические последствия, значительно сократив их численность, и этот период рассматривается ими как самая трагическая страница в истории.

Мы убеждены, что нет никаких оснований рассматривать траурный молебен как политическую акцию: как адыги, так и абхазы ежегодно, 21 мая, отдают дань памяти своим соплеменникам, вынужденным в 60-е – 70-е годы XIX века в результате Кавказской войны покинуть свою историческую родину и переселиться в страны Ближнего и Среднего Востока. Не следует политизировать поминальные обряды, которые на Кавказе традиционно являются важной частью культуры и идентичности. С учетом вышесказанного необходимо прекратить дело против видного черкесского активиста, участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. Руслана Гвашева – человека, пользующегося большим авторитетом среди братских кавказских народов.

Совет Общественной палаты принял решение высказаться по данному поводу, поскольку представители общественности дружественных стран не должны обходить сложные и деликатные вопросы, в особенности те, которые могут негативно отразиться на межэтнических взаимоотношениях. Общественная палата РА, как и другие институты гражданского общества Абхазии, считает расширение взаимодействия между нашей республикой и Российской Федерацией на уровне гражданского общества необходимым условием укрепления стратегического партнерства. Такое сотрудничество позволит успешно решать наиболее актуальные и чувствительные вопросы, представляющие взаимный интерес. В частности, представляется важным найти пути решения проблемы малочисленных коренных народов Северного Кавказа, включая шапсугов, и более эффективно защитить их культуру и язык.

Как известно, Р. Гвашев обращался к руководству Кубани еще в 2011 году с просьбой принять региональный закон о коренных народностях. Это позволило бы малочисленному шапсугскому народу получать средства из бюджета на финансирование программ по сохранению и развитию культуры и языка, однако инициатива не нашла поддержки.

Хочется надеяться, что в отношении Р.Гвашева будет восстановлена справедливость и в его участии в традиционных мероприятиях не будут усматриваться политические мотивы. Мы уверены, что региональные власти смогут найти конструктивные формы сотрудничества с представителями общественности, обеспокоенными сохранением культуры и языка шапсугов.

Данное обращение адресовано:

Секретарю Общественной палаты Российской Федерации Фадееву В.А.;

Первому заместителю председателя Комиссии «По гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений» Общественной палаты Российской Федерации Григорьеву М. С.;

Секретарю Общественной палаты Краснодарского края Поповой Л.В.;

Председателю Общественной палаты Республики Адыгея Устову Р.Б.;

Председателю Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики Бердову Х.А.

Номер: 103Выпуск: 3564Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.