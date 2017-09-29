ПОНИМАТЬ ПРОИЗОШЕДШЕЕ

Нынешний ход истории очень быстр. Казалось, еще недавно мы все жили в большой стране, особого внимания не обращали, какая республика куда входила и кто из них был главнее. Правила были общие, единые для всех.

Народ Абхазии хорошо знает свою историю и помнит, как искусственно манипулировали нашей республикой на протяжении веков. Короткие отрезки времени в прошлой истории давали нам возможность управлять самим своей страной.

Грузия всегда старалась и делала так, чтобы Абхазия была под ее началом, чтобы укрепить позиции, благодаря Сталину, Берия и послушному кремлевскому аппарату нашу республику заселяли переселенцами из Грузии и других республик. Эта система работала без сбоя, массово и организованно. Сопротивление и недовольство со стороны коренного народа – абхазов жестоко подавлялось и наказывалось.

Развязывая войну в августе 1992 года, Грузия рассчитывала, что с Абхазией справится легко, так как абхазов меньшинство, другие проживающие тут народы возьмут нейтральную сторону. Каково было их разочарование, когда они увидели совершенно другую картину – огромную помощь воюющей Абхазии. Чтоб уменьшить количество сочувствующих ей, с помощью своих связей в МИДе Шеварднадзе под маркой «помощи гражданскому населению Абхазии» организовал вывоз греков, евреев, татар. Грузинские идеологи с утра до вечера убеждали, что и русские должны уехать в Россию. «Так для них будет лучше», – говорили они. Армянское население просто запугивали расправой «за связь с абхазами».

Поэтому, когда сегодня на международных переговорных аренах, встречах за круглыми столами в СМИ хотят преподнести Отечественную войну народа Абхазии 1992-93 гг. как грузино-абхазский конфликт, здесь рассматривается явное лукавство. Ведь идеологически «небольшой» конфликт и забывается быстрее. Поэтому Грузия с любой трибуны хочет войну 1992-93 гг. перевести именно в эту плоскость и никогда не подпишет договор о невозобновлении войны.

Если она это сделает, то за войну надо ответить и понести наказание. А здесь так себе, небольшой конфликт, и обе стороны виноваты, а значит, надо заново начинать жить вместе. В этом Грузии активно помогают различной помощью страны Европы и Запада.

Разработаны специальные программы, которые направлены на привлечение Абхазии в Грузию через культуру, медицину, торговлю, обмены молодежью.

Лет десять назад они пытались сделать это через спорт. Но проект лопнул. Спортсмены из Абхазии ни под каким предлогом не хотели встречаться на соревнованиях, где обязательно были бы команды из Грузии.

В последнее время нет-нет да и проявляется какая-то терпимость по отношению к соседям за Ингуром. Товарооборот идет своим ходом. Выезд на лечение, отдых не прекращаются. Становится привычным совершать дерзкие преступления нашими гражданами и скрываться в соседней Грузии.

Некоторые до войны проживавшие в Сухуме грузины, не отличавшиеся лояльностью к национально-освободительному движению Абхазии, Отечественной войне народа Абхазии, стали появляться в нашей республике и даже выступать за круглыми столами.

Когда их слышишь, то у всех одна тональность: «Как раньше мы хорошо жили вместе. Разве нам мешает что-то это сделать сейчас?»

Книга нашего ученого доктора исторических наук Т.Ачугба «Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы» – это то наглядное доказательство, как «любящие братья» встали 14 августа 1992 года, чтобы покончить с Абхазией раз и навсегда. Интересно, что они жили рядом с нами в Абхазии, и мы не заметили их овечьей шкуры, за которой скрывался ненавистнический характер ко всему абхазскому и в первую очередь к самим абхазам.

Как пишет автор книги, участие грузин Абхазии в боевых действиях и различных карательных деяниях против абхазского этноса не изменило сущности вооруженного противостояния как войны межгосударственного характера. Оно не стало межэтническим и внутренним конфликтом Абхазии, как это усиленно пытаются доказать всему миру власти Грузии. Несмотря на жесткость колониального режима Тбилиси, в силу своей традиционной толерантности по отношению к представителям других народов, в том числе к грузинскому, коренной народ Абхазии никогда не давал повода грузинским переселенцам для зарождения абхазофобии и разжигания межэтнической розни. Поэтому у грузинской части населения изначально отсутствовала на объективной почве выработанная в условиях Абхазии антиабхазская позиция. Не имея собственной, отличающейся от официального Тбилиси идеологии и политики, грузинская община, как правило, выполняла социальные заказы метрополии по реанимированию колониальной власти Грузии над Абхазией.

Второй том данного издания посвящен «пятой колонне», созданной из грузинского населения Абхазии. Здесь представлены поименные списки и другие материалы о личном составе конкретных воинских подразделений, полицейских и иных структур, сформированных из местных жителей. Многие источники информации, где представлены фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, название подразделений, должность, воинское звание, номер оружия и т.д., заверены подписями и печатями командиров соответствующих вооруженных групп, воинских частей и подразделений, руководителей военных комиссариатов, сел и районов оккупированной части Абхазии. Данный факт, несомненно, повышает степень объективности и достоверности этих документов. Часть включенных в сборник списков на основе письменных источников грузинских властей составлена после войны специальной комиссией при Правительстве Республики Абхазия.

Источники свидетельствуют, что в начале боевых действий грузинские добровольческие вооруженные отряды создавались по месту жительства или по месту работы – по селам, улицам, предприятиям, учреждениям, и они постепенно вливались в структуры Министерства обороны и МВД Грузии.

В материалах большой интерес представляет социальный и этнический состав созданных в Абхазии вооруженных формирований. В борьбе за «территориальную целостность Грузии» приняли участие представители всех слоев населения – рабочие, крестьяне, служащие, в том числе научной, технической и творческой интеллигенции. Особую активность проявила грузинская молодежь. Засвидетельствованы факты, когда в некоторых отрядах воевали отцы и сыновья, несколько братьев (двое, трое и даже пятеро родных братьев). Воевали также люди среднего и преклонного возраста. Рядом с мужчинами бросились «спасать» Грузию от «пришлых» абхазов и женщины.

Как и ожидалось, подавляющее большинство личного состава подразделений, созданных в Абхазии, составляли лица грузинской национальности, и лишь какая-то малость – представителей других народов поддержала агрессоров из Грузии. В упомянутых источниках фактически отсутствуют абхазы, если не учесть боевиков с абхазскими фамилиями, предки которых были в свое время ассимилированы.

С окончанием войны вся «пятая колонна», более тринадцати месяцев бесчинствовавшая в Абхазии, последовала за побежденной грузинской армией как ее составная часть. По примеру людей в военной форме Абхазию покинули также члены их семей и близкие родственники, поддерживавшие в той или иной форме идеологов и практиков грузинского агрессивного национализма. Они бросали дома (некоторые сжигали их) еще до вступления в эти населенные пункты подразделений Вооруженных сил Абхазии.

«Мирный» настрой к Абхазии, например, передается в этом приказе Шеварднадзе.

В то время, когда создавалось мощное ополчение – армянский батальон им. Баграмяна, который, несомненно, играл значительную роль в разгроме грузинского агрессора, нашлись в Абхазии и такие, которые давали клятву на верность врагу.

ОБРАЩЕНИЕ

армянской общественности Гульрипшского района к армянскому населению

Братья и сестры!

История преподнесла трудные времена, когда нам всем нужно сделать единственно верный и твердый выбор. Нет никакой нужды доказывать кому-либо, что армяне и грузины – братья. Многовековая общая история не раз кровью скрепляла наши христианские народы. Сам факт проживания на грузинской земле более полумиллиона армян, которые имеют возможность учиться в армянских школах, развивать национальную культуру, говорит сам за себя. А то, что мы бок о бок живем и трудимся, разделяем горе и радость, знает каждый из нас. Опять же история не простит нам, если мы не встанем вместе. Грузия – это и наша Родина, здесь наши дома, здесь нам жить и здесь нам умирать – и то и другое вместе с нашими грузинскими братьями, ибо именно здесь когда-то давно наши предки обрели вторую родину, братскую христианскую Грузию. Многие армяне получили боевое крещение со своими братьями-грузинами. Очень скоро придет мир на нашу землю, и тогда мы вместе будем трудиться на этой благословенной земле. Мы призываем всех армян, каждого молодого человека защитить свою землю, свою семью, свой очаг; с оружием в руках доказать своим братьям и всем нашим общим недругам, сеющим семена вражды, что мы были и навсегда останемся неразлучными братьями.

Все на защиту Родины!

Н. Оганян, Э. Сурмелян, В. Зебелян, А. Эмексузян, М. Миносян,С. Берберян и др.

Газ. «Эгриси», 1 июня 1993 г.

(На груз. яз.). (Т. 1, с. 173).

Большое беспокойство нашим ополченцам доставлял грузинский бронепоезд, который обстреливал позиции на р.Гумисте, населенные пункты Эшеры, Нового Афона. Его трудно было достать и уничтожить, так как, отстрелявшись, он уходил в туннель в районе Сухумского обезьяньего питомника. Почти все, в том числе и командир бронепоезда, были сухумчанами и в свое время пели дифирамбы абхазам о любви к ним и «гордости» за них.

По прошествии многих лет отдельных личностей можно было встретить в Сухуме – как они говорили, приехали для оформления документов на получение паспортов и пенсий.

Книга доктора исторических наук Т.Ачугба является бесценной в том плане, что в ней есть подлинные списки тех, кто воевал против нас и которым кажется, что по истечении времени о далекой войне все в Абхазии уже забыли.

В повседневной суете и сложностях нашего развития мы забываем, что от нас, выигравших войну, достигнувших Победы 30 сентября, наши недруги не отстали и не собираются делать это в дальнейшем. А значит, в погоне за хорошей жизнью, зарабатыванием денег любым способом, не потерять бы нам бдительности. Мы можем оказаться опять в меньшинстве, и тогда опять у кого-то появится желание разыграть абхазскую карту.

На Востоке говорят: «Время меняется быстро, не услышишь».

Юрий КУРАСКУА

Номер: 103Выпуск: 3564Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА