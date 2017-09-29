ОН ИЗ ТЕХ, КТО ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ

СЕНТЯБРЬ. АИААИРА – 24

Чем ближе становится День Победы, тем больше мы говорим и вспоминаем о войне. Она стала для нашего поколения точкой отсчета. Именно тогда, в августе 1992 года, наши сверстники из обычных мирных ребят в одночасье стали защитниками Родины. Как из этих обычных мальчиков выросли герои, сумевшие отстоять свою любимую Родину? Ответ найти будет легко и… нелегко. Ведь они просто любили свою землю, свою улицу, своих друзей, свою семью. Война ворвалась в их жизнь, поменяла все планы, изменила взгляды, скорректировала поступки. Неизменным осталось одно – любовь к Родине. Ее нельзя нарисовать, написать красками, передать словами. Это поступки, которые человек совершает каждый день. И когда прозвучал призыв встать на защиту Родины, они так и уходили, в одном батальоне – друзья, которые вместе ходили в школу, занимались спортом, жили рядом и были больше, чем ребята из одного города.

Мой собеседник, Лаврентий Айба, ветеран войны. И как бы ни было ему тяжело вспоминать о тех событиях, это нужно делать, чтобы следующее поколение молодых людей воспитывалось на их бесценном опыте. Том опыте, который называется – любовь к Родине.

В первый день войны он вместе со своими друзьями встречал гостей в одном из любимейших мест отдыха – на озере Рица. Возвращаясь домой, они обратили внимание на большое количество машин с включенными фарами. А вскоре стало ясно, что беда постучалась в дом. В это трудно было поверить, но реальность была такова: началась война, которая стала настоящим испытанием для всего народа Абхазии. В тот же день, взяв с собой имеющееся оружие, в основном это были охотничьи ружья отцов, будущие защитники Родины собрались у въезда в Гагру. Тогда еще никто не знал, что среди тех первых будут Герои Абхазии, кавалеры ордена Леона. Тогда никто не задумывался, что кто-то из них не вернется домой живым или получит тяжелое ранение. Так создавалась группа «Эвкалипт», в составе которой всю войну прошел и мой собеседник Лаврентий Айба (но привычнее к нему обращаться просто Лаврик).

Лаврик Айба родом из абхазского села Абгархука. Здесь он родился, здесь он живет и сегодня, продолжая традиции своего дома, семьи, отца и матери, которые научили его уважать старших, почитать святыни, заботиться о тех, кто нуждается в помощи. Этими принципами он руководствуется в своей жизни, так как по-другому не может.

Перед войной у него были позади прекрасные и чудесные годы учебы в школе-интернате в Сухуме. Сейчас, когда есть определенный жизненный опыт, Лаврик вспоминает с благодарностью своих учителей и воспитателей, которые дали прекрасную возможность не только получить хорошие знания, но и сумели подготовить к взрослой жизни. Особое отношение в школе было к занятиям спортом. Практически все воспитанники интерната занимались спортом, и Лаврик – не исключение. А титул чемпиона Грузии по спортивной гимнастике среди юниоров доказывает, как серьезно молодой человек занимался под руководством своих тренеров, но самым любимым предметом в школе у него была русская литература.

Окончив школу, юноша поступил в Сухумский институт субтропического хозяйства на технологический факультет. Как было принято в те годы, после второго курса пришла повестка в армию. Сильные 40-градусные морозы под Мурманском уже позабыты, но красоту полярного сияния он позабыть не может по сей день.

Через два года службы он продолжил учебу и окончил институт. По специальности инженера-технолога субтропических культур работать не пришлось. Появилась в конце 80-х возможность проявить себя в коммерческих структурах. Такое было время – экспериментов, да и молодой задор и желание увидеть новые города Советского Союза были выше. Словом, до войны он успел познакомиться со многими регионами России, и получил при этом большой жизненный опыт.

И вот наступило лето 1992 года, поделившее жизнь надвое. Все, что было до 14 августа, осталось в другом измерении. Теперь наступило время, когда каждый мужчина, взяв в руки оружие, брал на себя и ответственность за жизнь своих близких, своей страны, своей земли.

– Война – страшная беда. Но когда такое случается, мужчина должен воспринимать это как великое счастье и огромную честь – иметь возможность защищать свою Родину, – отмечает ветеран. – Мужчины рождены защищать и отстаивать свою землю. Как мы могли позволить оккупантам осквернять наши дома? Даже самые молодые из нас, а были совсем юные ребята, показывали чудеса храбрости, они были уверены в Победе и делали все, чтобы приблизить ее. Бывали такие моменты, когда мы, старшие, старались не брать с собой на серьезное задание молодых. Но разве можно было их остановить?!

И когда до Победы оставалось совсем немного, и Сухум был уже виден как на ладони с высоты Верхней Яштухи, начался страшный бой. В том бою Лаврик получил серьезное ранение и был доставлен в Гудаутский госпиталь. Врачи боролись за его жизнь, несколько дней он находился в коме, а когда вышел из этого состояния, то стал интересоваться, как его однополчане, его друзья. Конечно, ему говорили, что все живы и здоровы. Но он по каким-то своим ощущениям догадывался, что самые его близкие друзья остались на той высоте. Они не вернулись из боя – Джон Кварацхелия, Осман Гунба, Оскар Гвазава…

После Победы, которую Лаврик встретил на больничной койке, были годы, ушедшие на восстановление сил и здоровья. Невероятная собственная сила воли, огромная поддержка родителей, семьи, друзей, желание вновь радоваться жизни – победили. Все самое сложное для него уже позади. Но именно в тот период, когда он еще не мог в полную силу работать, у него проявились новые таланты: он стал писать стихи, рисовать. Так через вечное искусство ему удалось передать свои эмоции, переживания, ощущения. Это стихи о родной земле, о назначении на ней Человека, и как лейтмотив – образы погибших ребят, героев, отдавших свои молодые жизни, чтобы Жизнь продолжалась.

В настоящее время Лаврик Айба – депутат районного Собрания, он возглавляет Комиссию по здравоохранению. И как отмечают в Гудаутской районной больнице, он относится к этой сфере своей деятельности с высочайшей ответственностью. Он старается помочь каждому, кто в этом нуждается, в силу своих возможностей.

– Мы не можем и не должны жить спокойно, если в семьях наших погибших друзей существуют проблемы, – делится своими мыслями ветеран. – Когда возникают обычные житейские вопросы, я считаю своим личным долгом решать какие-то из них. И так поступают все ветераны из нашего батальона «Эвкалипт». Мы не только встречаемся в дни праздников, это священно. Но мы стараемся быть в курсе всех событий, которые происходят в семьях наших однополчан. Особенно тех, кто погиб за Победу.

У депутата районного Собрания, который много личного времени отдает ассоциации инвалидов, вопросам, которые возникают у его избирателей в родном селе, есть и основная работа. Он является заместителем директора Рицинского национального реликтового парка, и здесь у него тоже много функциональных обязанностей.

Пройдя дорогами войны, теряя своих друзей и братьев, они, ветераны, сохранили главное – быть там, где нужны их сила, поддержка.

– Я часто вспоминаю один эпизод, который произошел перед боем в Камане. Мы тихо переговаривались, и каждый говорил о том, какой он видит в будущем Абхазию. Астик Аршба, Батал Лолуа, Даур Зухба мечтали о том времени, когда в свободной стране никто не будет носить траур, все будут относиться друг к другу как родные. Так они мечтали о времени, которое наступит после войны. Не все, о чем тогда говорили, удалось претворить в жизнь. Я уверен, что мы сможем передать следующим поколениям прекрасную землю, с нашими лучшими обычаями и традициями. Нужно сохранить и приумножить также природные богатства и наш огромный человеческий потенциал. Каждый на своем месте должен чувствовать ответственность за будущее, за то, чтобы страна наша развивалась и двигалась вперед. Каждый день, когда мы совершаем какие-то поступки, нужно помнить, какую цену мы заплатили за Мир и Победу. Для этого нужно одно – единство в мыслях, взглядах, поступках. И тогда наша маленькая прекрасная страна, как и в минуты опасности, сможет выстоять и победить.

На этой оптимистичной ноте я завершила разговор с ветераном войны, награжденным медалью «За отвагу», Лавриком Айба. Пусть в его жизни и жизни всех ветеранов войны будут только Победы! Всегда! И конечно же, только – мирные!

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 103Выпуск: 3564Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району