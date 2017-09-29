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ЖЕНЩИНЫ АПСНЫ
Женщины, одни из первых вставшие на защиту своей страны. Их мужество и красота отвели беду от благословенной земли АПСНЫ.
ЛЕТО 1992-го
Милые братья мои,
Сестры мои ненаглядные,
Дети цветущей Апсны,
Вам раскрываю объятия.
Слышу израненных стон,
Вижу печальные лица.
Горе как призрачный сон –
В небе кружащая птица.
Благослови же нас, Бог!
Гром, прогреми над селеньями,
Чтобы фашистский сапог
Не растоптал единения.
Нартов лихие сыны,
Сестры мои ненаглядные!
Черное лето Апсны –
Горе мое необъятное...
Мариэтта БЕСЛЕНЕЙ
Август 1992 г., г. Майкоп
На снимке (слева направо): Земфира Дзапшба, Светлана Альмешева, Лали Исиани, Лариса Тарба; вторая слева – Ада Адлейба, помощник, координатор женского движения от компании «А-Мобайл».
Номер: 103
Выпуск: 3564
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.