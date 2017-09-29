ЖЕНЩИНЫ АПСНЫ

Женщины, одни из первых вставшие на защиту своей страны. Их мужество и красота отвели беду от благословенной земли АПСНЫ.

ЛЕТО 1992-го

Милые братья мои,

Сестры мои ненаглядные,

Дети цветущей Апсны,

Вам раскрываю объятия.

Слышу израненных стон,

Вижу печальные лица.

Горе как призрачный сон –

В небе кружащая птица.

Благослови же нас, Бог!

Гром, прогреми над селеньями,

Чтобы фашистский сапог

Не растоптал единения.

Нартов лихие сыны,

Сестры мои ненаглядные!

Черное лето Апсны –

Горе мое необъятное...

Мариэтта БЕСЛЕНЕЙ

Август 1992 г., г. Майкоп

На снимке (слева направо): Земфира Дзапшба, Светлана Альмешева, Лали Исиани, Лариса Тарба; вторая слева – Ада Адлейба, помощник, координатор женского движения от компании «А-Мобайл».

Номер: 103Выпуск: 3564Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.