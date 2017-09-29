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29.09.2017
Номер: 103
Выпуск: 3564
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
30 сентября Президент РА присоединится к участникам акции «Бессмертный полк». Рауль Хаджимба высоко ценит значение этого мероприятия, так как его главная цель – хранить и передавать светлую память о героях, о тех, кто сложил головы в борьбе за свободу Абхазии, будущих поколений.
По завершении шествия Президент обратится с приветственным словом к участникам «Бессмертного полка». Рауль Хаджимба примет участие в акции во второй раз.
К шествию присоединится также Президент Приднестровья Вадим Красносельский, который пройдет в составе «Бессмертного полка» с портретом добровольца Романа Радковского, погибшего в апреле 1993 года в боях за освобождение Абхазии.
Номер: 103
Выпуск: 3564
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА