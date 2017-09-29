«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

30 сентября Президент РА присоединится к участникам акции «Бессмертный полк». Рауль Хаджимба высоко ценит значение этого мероприятия, так как его главная цель – хранить и передавать светлую память о героях, о тех, кто сложил головы в борьбе за свободу Абхазии, будущих поколений.

По завершении шествия Президент обратится с приветственным словом к участникам «Бессмертного полка». Рауль Хаджимба примет участие в акции во второй раз.

К шествию присоединится также Президент Приднестровья Вадим Красносельский, который пройдет в составе «Бессмертного полка» с портретом добровольца Романа Радковского, погибшего в апреле 1993 года в боях за освобождение Абхазии.

Номер: 103Выпуск: 3564Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА