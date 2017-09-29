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29.09.2017

План мероприятий по празднованию 24-летия Дня Победы

10.00 – церемония возложения цветов к мемориалу в Парке Боевой Славы.

10.15 – начало митинга, церемония открытия памятников генералам С.А.Сосналиеву и С.П.Дбар.

13.00 – торжественное прохождение пеших колонн Минобороны РА.

13.30 – прохождение Бессмертного полка.

14.00 – завершение прохождения Бессмертного полка на Площади Свободы.

14.30 – возложение цветов к мемориалу Первому Президенту Абхазии В.Г. Ардзинба.

18.00 – торжественное мероприятие, посвященное дню Победы, в Абхазской государственной филармонии им. Р.Гумба.


Номер:  103
Выпуск:  3564
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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