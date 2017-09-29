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29.09.2017
Номер: 103
Выпуск: 3564
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
План мероприятий по празднованию 24-летия Дня Победы
10.00 – церемония возложения цветов к мемориалу в Парке Боевой Славы.
10.15 – начало митинга, церемония открытия памятников генералам С.А.Сосналиеву и С.П.Дбар.
13.00 – торжественное прохождение пеших колонн Минобороны РА.
13.30 – прохождение Бессмертного полка.
14.00 – завершение прохождения Бессмертного полка на Площади Свободы.
14.30 – возложение цветов к мемориалу Первому Президенту Абхазии В.Г. Ардзинба.
18.00 – торжественное мероприятие, посвященное дню Победы, в Абхазской государственной филармонии им. Р.Гумба.
Номер: 103
Выпуск: 3564
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА