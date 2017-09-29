Главная
29.09.2017
Номер: 103
Выпуск: 3564
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ВЕЧЕР ПАМЯТИ «ВЛАДИСЛАВ – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА...» ПРОШЕЛ В СУХУМЕ
В Абхазской государственной филармонии им. Р.Д. Гумба состоялся вечер памяти Первого Президента Абхазии «Владислав – вчера, сегодня, завтра...», приуроченный к 24-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
В мероприятии приняли участие Президент Абхазии Рауль Хаджимба, представители правительства РА и абхазских диаспор Турции и Сирии.
Номер: 103
Выпуск: 3564
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс