АИААИРА-24

ЛИДЕР

РОДИНА

НАРОД

«Дорогие соотечественники! Я обращаюсь к каждому гражданину нашей страны! Последние события показывают, что наступил критический час для нашей Родины. Грузинское руководство, которое не желает прекращения войны, строгого соблюдения Сочинского соглашения, объявило всеобщую мобилизацию. В этих условиях мы обязаны все как один встать на защиту нашей священной Родины!»

Десять дней и ночей полыхал пожар войны над Сухумом. Живое кольцо наступавших подразделений сжималось вокруг столицы. Главнокомандующий Вооруженными силами Республики Абхазия Владислав Ардзинба постоянно следит за развитием событий в зоне боевых действий. Принимает оперативные решения в зависимости от обстановки и хода военных действий. Осуществляет личный контроль за взаимодействием фронта и тыла. Десять дней и ночей в Генштаб Абхазской армии бесперебойно поступали сводки о ходе боевых действий. Радость успехов сменялась горечью утрат.

30 сентября 1993 года Абхазские войска, освободив города и районы республики от грузинских оккупантов, вышли на границу с Грузией по реке Ингур и водрузили Государственный Флаг Республики Абхазия.

Наступил час долгожданной священной Победы!

«...В.Г.Ардзинба приходилось работать на пределе физических сил, каждая неудача и каждая смерть болью отражались в его сердце. Но он никогда не впадал в уныние, внушал своему народу нерушимую веру в собственные силы и неминуемое торжество справедливости. В этих экстремальных условиях в полной мере проявились мужество, твердость характера, политический талант, потрясающая работоспособность и целеустремленность лидера нации.

Достаточно сказать, что ему приходилось планировать военные операции, изыскивать средства и вооружения для продолжения сопротивления, решать вопросы обеспечения десятков тысяч беженцев. Его кипучая энергия позволила сплотить народ и реализовать казавшуюся неосуществимой мечту о свободе».

Номер: 103Выпуск: 3564Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.