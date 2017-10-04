ВРАЧ НАСТОЯЛА НА ЛЕЧЕНИИ

Письмо читателя

Наша жизнь такая сложная, суетная, порой нет времени остановиться и оглянуться. Бывают и такие минуты, что кажется, что хороших людей в природе не существует. И сплошная черная полоса. Но, к счастью, в этом случае мы ошибаемся.

Я обратилась за медицинской помощью в Республиканскую больницу. Недомогание, повышенная температура, кашель. Думала, простудилась, быстро попью лекарства и поправлюсь. Врач-пульмонолог поставила диагноз – левосторонняя пневмония. А у меня на тот момент была безвыходная ситуация: без работы, денег нет. Где взять средства на элементарное лечение? Я была в растерянности. Врач настаивала на лечении, утверждала, что со временем станет еще хуже. А за остальное, чтобы я не думала, не переживала, вопрос решит сама. Я таких медиков здесь в Абхазии еще не встречала. Уж поверьте. Эта милая девушка обратилась с письмом в Министерство здравоохранения, были выделены средства на мое лечение. Врач еще отругала меня за двухдневное опоздание. И сказала, что стыдиться нечего, все мы люди, у всех могут быть проблемы.

Я пролежала в терапии полмесяца. И ощущала постоянное внимание, участие со стороны моего лечащего врача. Спасибо заведующей отделением Анжеле Алексеевне Арчелия за такой подбор кадров, она знает, с кем работать.

Итак, настал момент назвать имя моего лечащего врача. Щазина Родиковна Хурхумал. У этой девочки доброе сердце, чистая душа. И в медицину она пришла по призванию.

Спасибо Вам, Щазина, низкий поклон Вашим родителям. Будьте здоровы и счастливы!

Анжела ПНАЧУК, г.Сухум

Номер: 104Выпуск: 3565Рубрика: обществоАвтор: Анжела ПНАЧУК, г.Сухум