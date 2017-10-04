ТВОРЧЕСТВО ДУШИ РИТЫ КРБАШЯН

Недавно в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии состоялась выставка работ молодого художника Риты Крбашян. Вниманию почитателей живописи Рита Крбашян представила больше тридцати работ, объединенных одной общей темой – темой любви к природе. По словам этой застенчивой светловолосой девушки, природа Абхазии – море, горы, растительность – бесконечно вдохновляет. Ее голубые глаза светятся, когда она рассказывает о тех красивых уголках нашей Родины, где она побывала и которые хочется писать и писать, чтобы поделиться этой красотой со всеми.

Рита отметила, что ее воодушевил также проект «Горная Абхазия. Времена года», проводимый уже несколько лет, инициатором и организатором которого является Тенгиз Тарба. Одна из таких картин – «Весна в горах Абхазии», на которой у подножия белоснежных вершин изображено яркое поле цветущих крокусов. А еще «Озеро Рица. Осень», «Дорога на озеро Мзы», «Озеро Мзы», «Каманы», «Море на закате», «Заря над морем», «Волна». Не чужда ей и космическая тема, которая отражена в картинах «Свет дарует», «Частичка мироздания», «Космос», «Галактика», «Млечный путь». Цикл картин посвящен Сухумскому ботаническому саду: «Ботанический сад», «Пруд с кувшинками», «Цветение кувшинок», «Кувшинки». Одни работы Риты насыщены яркими солнечными красками – «Солнечные крокусы», «Подсолнухи в небе», другие написаны в нежных пастельных тонах – «Спокойствие», «Алая заря», «Волна».

Живописью Рита стала заниматься не сразу, хотя тяга к искусству проявилась у нее еще в нежном детском возрасте, когда она впервые увидела на набережной художника с мольбертом. В 2008 году она окончила Майкопский государственный технологический университет, получила специальность экономиста-менеджера по туризму, проработала несколько лет бухгалтером, экскурсоводом, но в итоге пришла к выводу, что единственное дело, которым бы ей хотелось заниматься – это живопись. Сейчас она учится на 4-м курсе художественного училища им. А.Чачба. Живет Рита с мамой, которая поддерживает ее морально и материально.

Рита принимает участие в различных молодежных форумах: два раза вместе со Станиславом Осыкиным представляла молодежную организацию Ассоциации общественных объединений «Русская община Республики Абхазия» на международном молодежном форуме «Молодежь строит будущее» в Болгарии, где выступила с обстоятельным докладом об Абхазии с демонстрацией дисков, чем заинтересовала многих делегатов из других стран. В Болгарии она подарила организаторам форума свою картину «Море дружбы». Летом 2014 года побывала на международном форуме «Встречи Большой Европы. Париж-2014», а также принимала участие в образовательном молодежном форуме «Ладога-14».

Первая персональная выставка Риты Крбашян состоялась, она назвала ее «Творчество души», и не зря, потому что в каждой работе молодой художницы – частица ее поэтичной и жизнерадостной души. А впереди – совершенствование и достижение новых высот в творчестве.

Гаянэ АТОЯН

Номер: 104Выпуск: 3565Рубрика: обществоАвтор: Гаянэ АТОЯН