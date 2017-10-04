НАРКОМАНИЯ – НАЦИОНАЛЬНОЕ БЕДСТВИЕ СТРАНЫ

Призрак наркомании всё увереннее бродит по всему миру, заставляя в бессильном унынии опускать руки тех, кто по роду службы должен бороться с ним, и нагоняя ужас на обывателей. Правительства выделяют деньги на борьбу с «белой смертью», специалисты заседают в бесчисленных комитетах, милиция и полиция сбиваются с ног, отлавливая торговцев наркотиками и их клиентов. При этом тюрьмы переполнены первыми, а больницы и реабилитационные центры – вторыми, газеты не устают печатать статьи о вреде наркомании, а наркотики и связанные с ними беды и не думают отступать. По данным Всемирной организации здравоохранения ООН, количество наркоманов во всем мире составляет более 48 миллионов человек. Употребление наркотиков превратилось в настоящее национальное бедствие. Огромный спрос на наркотики не дает покоя нелегальным их производителям, торговцам и распространителям. Несмотря на жесткий контроль за производством и распространением наркотических средств и психотропных веществ, на строгие таможенные барьеры, подпольный наркобизнес процветает.

Пагубные миллионы

По данным оперативных отчётов МВД РА за 8 месяцев текущего года в республике выявлено 106 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, по которым к уголовной ответственности привлечены 116 человек. Обезврежено 7 преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. За указанный период изъято 325 г метадона на сумму 12 миллионов рублей, более 4 кг марихуаны на сумму 1,5 миллиона рублей, 447 корней конопли, 120 корней мака, более 9 г маковой соломки. Хоть эти данные и превышают показатели прошлых лет, однако в обществе вызывает большую озабоченность тот факт, что завозом и распространением наркотиков стали заниматься уже женщины и пожилые люди.

Так, в результате реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска в городе Гале была задержана 46-летняя жительница села Шашикуара Галского района Шамугия Елеонора. В ходе проведения процедуры личного досмотра у неё было изъято 13,5 г наркотического вещества – «марихуаны», которое она хранила в своей сумке. Она была направлена в Республиканский наркологический диспансер для прохождения медицинского освидетельствования, где был установлен факт потребления ею этого наркотика.

Другие представительницы слабого пола Хеция Инга и Вика Ахсалба не стали размениваться на «травку» и решили для своих граждан завезти в Абхазию более серьезный наркотик – 48,786 г метадона. Их лишили свободы на 15 лет в исправительной колонии строгого режима и оштрафовали на 350 тысяч рублей каждую. Исправит ли их изоляция от общества – большой вопрос, но будут ли они жить в ладу со своей совестью, которую потеряли в погоне за деньгами? Именно на их совести пролитые слёзы матерей, сестёр и жён наркоманов, для которых они завозили наркотики.

В незаконном ввозе на территорию Абхазии и сбыте 9,5 г метадона обвиняется Угрюмова Наталья, которая вместе с Акаба Владимиром занималась этим, мягко говоря, неблаговидным делом – «подсаживала на иглу» наших граждан. Их примеру последовали в разгар нынешнего курортного сезона жители города Калуги – двадцатилетний Блинов Сергей и 19-летняя Гладкова Анастасия. Они были задержаны на набережной Махаджиров и доставлены в Сухумское УВД для проведения личного досмотра. В рюкзаке Анастасии было обнаружено 10 свертков с метадоном весом 12,8 г. В ходе проведения следственных мероприятий Гладкова указала места, где ранее со своим спутником Блиновым она сделала так называемые «закладки» наркотического вещества. Так по улице Ласурия в Сухуме были обнаружены 8 свертков с наркотическим веществом, по улице Папаскири в траве был обнаружен черный полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

А у Блинова Сергея в ходе личного досмотра было изъято 12 фасованных пакетиков с метадоном. Он также показал место, где ранее было заложено наркотическое средство путем «тайных закладок» в городе Сухуме. Сам Блинов находился в состоянии наркотического опьянения аналогичным веществом. Вышеназванные лица водворены в изолятор временного содержания. Их обвиняют в приобретении, хранении, перевозке, пересылке с целью сбыта и сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

В Сухумском районе была задержана группа лиц, у которых было обнаружено и изъято более 3 кг марихуаны. Примечателен тот факт, что вместе с задержанными гражданами Фасуляном Варткесом и Тополяном Альфредом находился и сотрудник милиции Хачатурян. Однако обвиняются в сбыте наркотического вещества первые два фигуранта.

Пагубное воздействие на молодое поколение производят и медицинские препараты, запрещённые в свободной продаже, такие как «Лирика». Лица, занимающиеся нелегальной реализацией этого препарата, также привлекаются к уголовной ответственности. Так, в Гагре был задержан Кузовкин Евгений, у которого был изъят метадон, а также 4 пластины рецептурного препарата «Лирика» и капсулы «Залдиара» – препарата, в состав которого помимо парацетамола входит опиоидный синтетический анальгетик – трамадол.

Наркомания – многоликое зло. И, что самое страшное, она часто вовлекает в свои сети подростка, безвозвратно разрушая его здоровье, уродуя личность, порождая агрессивность и жестокость. Потому так коротка дорожка от наркотика до преступления.

Проблема наркомании заключается в том, что человек, который употребляет наркотики, никогда не признает себя наркоманом. Он не обращается за помощью к медикам, хотя пагубные вещества уже отрицательно действуют на его организм, разрушая психику и здоровье. Однако и лечение наркомании часто не дает положительных результатов, поэтому профилактика наркомании – один из важнейших путей ее предупреждения. И начинать следует с семьи, где пример родителей и их трезвый образ жизни имеют немаловажное значение. Доверительные отношения, открытое общение между детьми и родителями – залог профилактики наркомании. Равнодушие, грубая и диктаторская практика в семейных отношениях делают ребенка незащищенным от плохих соблазнов, в том числе и от наркотиков. А людей, вернее нелюдей, которые завозят и распространяют наркотики, нужно причислить к врагам народа.

Исповедь наркомана

Чтобы понять хоть приблизительно, что чувствует наркоман, принимая очередную дозу, как он попал в такую кошмарную жизнь и как выбрался из неё, я обратилась к бывшему наркоману с просьбой рассказать о своей судьбе. Он согласился не сразу, но потом не смог устоять против моего аргумента – это нужно сделать во имя будущего поколения, чтобы оно росло не в больном обществе. Он, безусловно, останется инкогнито. – Это нельзя назвать жизнью, – начал он свою исповедь. – Сплошной летаргический сон от дозы до дозы. Да, я что-то делал. Чудом поступил в институт, откуда меня через год отчислили, устроился на работу, где тоже долго не удержался. В отличие от родителей руководство довольно быстро распознало во мне наркомана. Тем более я стал воровать, за что позже получил очередной срок. Как-то летом познакомился с подростками-наркоманами, которые занимались квартирными кражами, у них всегда было много денег. Мы с приятелем стали их «направлять» как старшие товарищи. Пока они воровали, мы сидели на лавочке, потом они с нами делились наворованным. Так я вступил во взрослую жизнь.

Через пять лет не ты употребляешь наркотики, а наркотики употребляют тебя. Моя жизнь была построена вокруг наркотиков. Мне были безразличны абсолютно все люди. Абсолютно. Убеждал себя, что люблю жену, но, по сути, она мне была не нужна. И не от того, что я плохой был, а потому, что моя жизнь в то время крутилась вокруг наркотиков. Наркотик стоял в центре. И он требовал денег.

Мне нужно было как-то обеспечивать семью. Я не занимался воровством, как делают многие наркоманы, отбирая телефоны или вытаскивая из машин магнитолы. Я зарабатывал какие-то деньги, но зарабатывал обманом: обманывал своего работодателя, объявляя покупателю завышенную цену. За эти деньги обеспечивал свою наркоманию. Люди, с которыми я работал, наверное, подозревали меня в недобросовестности. По моему поведению, по моим поступкам было видно, что со мной что-то не так, что я не по тому пути шагаю.

Предпринимал попытки бросить всё, но тщетно. Чем больше доза, тем больше нужно было денег. А больше было невозможно. Потом начали пропадать вены, некуда было колоться. Дошло до того, что я вводил инъекции в паховую область.

Все перестают употреблять наркотики, но только не многим удаётся остановиться при жизни. Я похоронил всех друзей, с которыми употреблял эту гадость.

Единственный момент, который очень хорошо помню, это когда был пик состояния невыносимости, отчаяния, одиночества. Не было Бога в душе, было что-то другое. Мне от этого просто выть хотелось. Мне было наплевать на всех, на всё и вся. Но я просил Бога: Господи, избавить меня от этого. Думал, что Бог меня смертью накажет. Но он с нами не советуется. Это сейчас легко рассказывать, когда прошло несколько лет. Жена стала меня спасать. В центре пролежал два месяца. И мне запомнились слова одного человека: выздоравливать просто, нужно всего лишь повернуть свою жизнь на 180 градусов и идти в абсолютно другом направлении. Изменить нужно было всё. И это, наверное, была единственная просьба к Богу от души. Когда попросил Бога о помощи, как-то переступил свою гордыню, это стало началом моего пути к исцелению.

Если вам когда-то предложат наркотики, знайте, что этот человек желает вам смерти. Если это тот человек, которого вы считаете другом, он вам желает зла. Тот человек, который вам предлагает наркотики, – это ваш враг. Лучше с такими людьми не общаться. Подчеркну ещё раз: от наркотиков можно только один раз отказаться – это первый. Любому, кто столкнётся с таким вопросом, а это, как правило, молодые люди, нужно остановиться. Потому что люди, употребляющие наркотики, умирают. Все. Умирают рано, тяжело и очень страшно. А отказаться от наркотиков потом практически невозможно. Многие находятся в отчаянии. На своём примере хочу сказать, что есть выход из этой ситуации, но есть только у того, кто ищет этот выход.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 104Выпуск: 3565Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ