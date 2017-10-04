ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент РФ В. Путин поздравил Президента РА Р. Хаджимба с Днем Победы.

Уважаемый Рауль Джумкович!

Примите искренние поздравления по случаю Дня Независимости Республики Абхазия. Этот праздник олицетворяет мужество и храбрость народа Вашей страны, отстоявшего в нелегкой борьбе свое законное право на свободу и мирную жизнь.

С удовлетворением отмечаю динамичное развитие российско-абхазских отношений, основывающихся на принципах союзничества и стратегического партнерства. Хотел бы подтвердить, что Россия и далее будет оказывать содействие дружественной Абхазии в решении актуальных задач государственного строительства и в обеспечении национальной безопасности.

От души желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, крепкого здоровья и успехов, а братскому народу Абхазии – мира, благополучия и процветания.

***

Многоуважаемый Рауль Джумкович!

От имени руководства, народа Республики Южная Осетия и от себя лично направляю Вам и всему братскому абхазскому народу самые искренние и теплые поздравления по случаю знаменательного праздника – Дня Победы.

День 30 сентября 1993 года стал воплощением героизма, стойкости и единства народа Абхазии, который в кровопролитной войне, ценой жизни многих своих славных сынов и дочерей освободил родную землю от врага, отстоял право на свободную и мирную жизнь.

Братские народы Южной Осетии и Абхазии связаны многовековой дружбой и общностью исторических судеб. Уверен, что традиционно теплые югоосетино-абхазские отношения будут и впредь укрепляться.

Анатолий БИБИЛОВ, Президент Республики Южная Осетия

***

Многоуважаемый Рауль Джумкович!

От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь братский народ Республики Абхазия с Днем освобождения и Победы в Отечественной войне.

У наших народов и стран много общего. На нашем историческом пути нам не раз приходилось сталкиваться с серьезными вызовами. Но благодаря мужеству, патриотизму, трудолюбию, непоколебимой вере и оптимизму наших народов мы успешно преодолевали и продолжаем преодолевать все эти трудности, укреплять и развивать наши страны.

Искренне желаю Вам, многоуважаемый Рауль Джумкович, и всему народу Абхазии мира, процветания, благополучия и новых больших успехов.

Бако СААКЯН, Президент Республики Арцах

***

На имя Президента РА поздравления также пришли от:

Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Российской Федерации Игоря Ахба; Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олега Боциева; начальника Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия Дмитрия Юдина; главы Администрации города Луганска Луганской Народной Республики Манолиса Пилавова; губернатора Орловской области Вадима Потомского; главы официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба; руководителя фракции Коммунистический партии Российской Федерации Анатолия Зюганова; Высшего совета Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «Аруаа»; нашего соотечественника, московского писателя Владимира Делба.

Номер: 104Выпуск: 3565Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА