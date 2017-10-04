ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял делегацию Республики Южная Осетия, прибывшую на празднование Дня Победы.

Глава государства приветствовал гостей:

– Рад вас видеть здесь. Спасибо, что приняли приглашение и приехали с нами праздновать День Победы.

Президент Абхазии передал наилучшие пожелания Президенту Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову и всему югоосетинскому народу и пообещал в ближайшее время нанести официальный визит в республику.

Председатель Парламента Республики Южная Осетия Петр Гассиев поздравил Президента и народ Республики Абхазия с Днем Победы.

– 30 сентября 1993 года стал примером героизма и стойкости, единства народа Абхазии, который в кровопролитной войне ценой жизни многих сыновей и дочерей освободил родную землю от врага, – подчеркнул Петр Гассиев. – Сегодня Абхазия идет по пути государственного строительства. Я уверен, что традиционно теплые абхазские и югоосетинские отношения будут развиваться и укрепляться во имя процветания наших республик.

По окончании встречи стороны обменялись памятными подарками.

Делегация Южной Осетии во главе с председателем Парламента Петром Гассиевым приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных 24-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Р.БАРГАНДЖИЯ

Номер: 104Выпуск: 3565Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ