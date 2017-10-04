РАБОЧИЙ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В. КРАСНОСЕЛЬСКОГО

Приднестровье – Абхазия: приумножать двустороннее сотрудничество

Накануне главного праздника нашей страны – Дня Победы – в Республику Абхазия прибыл с официальным визитом Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Он впервые посетил братскую республику после его избрания главой государства и принял участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 24-й годовщине окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. На государственной границе Республики Абхазия прошла церемония встречи Президента Приднестровской Молдавской Республики. В ней приняли участие Вице-президент Абхазии Виталий Габния, министр иностранных дел РА Даур Кове.

В составе делегации находились также Полномочный представитель РА в Приднестровье Гарри Купалба, министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, первый заместитель руководителя Президентской Администрации ПМР Алексей Пакулич, глава Государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары Руслан Чабан.

В рамках рабочего визита в Абхазию Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский почтил память Первого Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба и возложил цветы к Мемориалу в селе Нижней Эшере Сухумского района.

Официальная церемония

У Администрации Президента Республики Абхазия состоялась официальная церемония встречи Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского.

…По красной дорожке президенты прошли мимо почётного караула в Администрацию Президента РА. Их сопровождали Вице-президент Виталий Габния, Премьер-министр Беслан Барциц, глава Администрации Президента РА Даур Аршба, министр иностранных дел Даур Кове, Полномочный представитель РА в Приднестровье Гарри Купалба.

Со стороны Приднестровской Молдавской Республики на церемонии присутствовали министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, первый заместитель руководителя Президентской Администрации ПМР Алексей Пакулич, глава Государственной Администрации Дубоссарского района и города Дубоссары Руслан Чабан.

Глава государства приветствовал Президента Приднестровской Молдавской Республики и других прибывших гостей на абхазской земле.

– У наших народов схожие истории. Мы с вами прошли достаточно сложный путь становления. На алтарь Победы и строительства государства положены тысячи жизней наших сыновей и дочерей. Несмотря на все трудности мы продолжаем строить свои государства.

Впервые международный уровень отношений был установлен между нашими государствами в январе 1993 года. В 2006 году Абхазия, Приднестровье и Южная Осетия установили отношения, которые мы сегодня называем Сообществом за демократию и права народа. Эти отношения развиваются по разным направлениям. Несмотря на все сложности экономического, политического и логистического характера, интенсивность отношений нарастает. Мы подписываем соответствующий договор, который еще раз подтвердит взаимное признание независимости и суверенитета наших государств. Последовательная реализация пунктов этого договора позволит качественно улучшить уровень наших отношений и жизни наших граждан.

Президент ПМР Вадим Красносельский поблагодарил за приглашение посетить Республику Абхазия, за возможность узнать абхазский народ и традиции и сказал:

– Я глубоко убежден, что в основе вашей независимости и вашего признания лежат именно традиции, суть и подвиг вашего народа. Правильно сегодня сказали, что абхазский и приднестровский народы имеют много общего. Они оба возникли на постсоветском пространстве в результате геополитической катастрофы под названием «развал Советского Союза». Но мы не потеряли себя. Абхазский народ, несмотря на все риски, пошел по пути сохранения себя как народа, не захотел быть растворенным на политической карте мира. И вы победили, потому что народ невозможно напугать и уничтожить. Сегодня вы – независимое, признанное государство. Именно признанность и независимость гарантируют вам безопасность. Поэтому тот договор, который подписывается, призван выстраивать наши отношения в области экономики, культуры, гуманитарной сферы. Это будет новый толчок в развитии отношений между Приднестровьем и Абхазией. Надеюсь, что наши связи будут только крепнуть во благо наших народов.

Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики за укрепление дружбы и сотрудничества между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба был награжден орденом Почета.

Затем в рамках официального визита Президента ПМР Вадима Красносельского в Абхазию были подписаны два документа. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой подписали президенты Абхазии и Приднестровья Рауль Хаджимба и Вадим Красносельский. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Администрацией Гудаутского района РА и Государственной Администрацией Дубоссарского района и города Дубоссары подписали главы районов Руслан Ладария и Руслан Чабан.

Совместное заявление по итогам переговоров

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский подвели итоги двусторонних переговоров.

Рауль Хаджимба отметил, что встречи с Президентом Приднестровья прошли в дружественной обстановке.

– В ходе состоявшихся 28 и 29 сентября переговоров мы подчеркнули высокую значимость и привилегированный характер отношений между нашими государствами. Мы условились активизировать двусторонний диалог в целях придания дополнительного импульса взаимовыгодному сотрудничеству в сфере экономики и торговли, культуры и образования.

Переговоры подтвердили совпадение подходов наших стран к ключевым международным проблемам, в частности, общую заинтересованность в развитии и укреплении полноформатного сотрудничества с Российской Федерацией. В ходе переговоров не раз отмечалось, что существующие политические, правовые, логистические и иные препятствия к более эффективному взаимодействию не должны играть определяющей роли в выстраивании отношений взаимовыгодного партнерства и сотрудничества между Абхазией и Приднестровьем.

Мы даем высокую оценку подписанному обновленному Договору о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Республикой Абхазия и Приднестровской Молдавской Республикой, который создает новые благоприятные условия для политического диалога и сотрудничества между нашими странами и подтверждает факт взаимного юридического признания наших государств.

Глава ПМР Вадим Красносельский поблагодарил за приглашение посетить Республику Абхазия.

–Думаю, что подписанный Договор придаст новый импульс отношениям Республики Абхазия и Приднестровской Молдавской Республики. Мы наполним содержанием те соглашения, которые уже подписаны. Это – договоренности в области экономики и культуры, что очень важно для взаимодействия наших народов.

Наша независимость гарантирует нам безопасность. Это очень важно в нашем неспокойном мире. Поэтому, конечно, опираться на такого хорошего друга, на хорошего соседа, как Абхазия, для нас очень важно. Думаю, что дальнейший наш диалог и взаимодействие укрепят связи между Абхазией и Приднестровской Молдавской Республикой.

Встреча в Парламенте РА

Спикер Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия встретился с Президентом Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским. На встрече присутствовали министр иностранных дел РА Даур Кове и члены делегации ПМР.

Валерий Кварчия, приветствуя Президента ПМР, отметил:

– Мы рады вашему дружественному деловому визиту в Абхазию. Очень приятно, что вы примите участие в столь важном для нас празднике – Дне Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Уже давно мы вместе с ПМР отстаиваем свои права и интересы. К нашему союзу присоединилась и Южная Осетия, была создана Ассамблея трех республик, и наши отношения начали развиваться динамичнее. Сегодняшний ваш приезд – еще один шаг, призванный поднять совместное сотрудничество на более высокий уровень. И новые подписанные документы еще больше скрепят братские отношения.

Вадим Красносельский подчеркнул также:

– Я рад, что в Абхазии есть понимание между Парламентом и Президентом. Очень важно, что в этом законодательном органе присутствует молодёжь. Нужна преемственность поколений, должны быть те, кто продолжит наше дело, это верно и мудро. Хотелось бы продолжить укреплять отношения между Парламентом ПМР и Парламентом РА, обмениваться опытом.

Официальные лица Приднестровья специально для газеты «РА»

Глава Государственной Администрации Дубоссарского района и города Дубоссары Руслан Чабан:

– Я впервые в Абхазии, и ваша страна произвела на меня огромное впечатление. Край действительно благодатный: великолепный климат, изумительной красоты горы и море, уникальная природа. Наши народы имеют одинаковую историческую судьбу. Мы жили в одном государстве – великом Советском Союзе. В нашей новейшей истории нам пришлось пройти через одинаковые события. У нас много схожего. Самое наше великое достояние – это люди, добродушные, щедрые, гостеприимные. И, конечно же, справедливые. В самый тяжёлый момент они встали на защиту родного края, родной земли и сумели победить в жестокой войне. Мы были вместе в непростые времена, а сегодня у нас есть много сфер для сотрудничества. Поэтому подписание договора с Гудаутским районом – это первый шаг в этом направлении. Мы будем развивать свои отношения как в экономической, так и в социально-культурной сфере. И дальше будем идти вместе.

Гудаутский район был выбран неслучайно. У нас в Дубоссарах живёт отец погибшего в вашей войне нашего земляка Романа Радковского. Двадцатилетний Роман защищал Приднестровье в 1992 году, затем поехал в Абхазию, где и погиб в апреле 1993 года. Роман подружился в Абхазии с гудаутским парнем Радионом Барциц, они вместе воевали и вместе погибли. Их похоронили вместе как братьев на родовом кладбище семьи Барциц. Мы обязательно поедем в Гудауту и почтим память защитников наших республик.

Встречи на «Брехаловке»

По завершении официальных мероприятий Президент ПМР Вадим Красносельский вместе с супругой Светланой и членами делегации прогулялись по набережной Махаджиров и отведали кофе в знаменитом сухумском кафе «Брехаловка». Их сопровождали Вице-президент Абхазии Виталий Габния, Премьер-министр Беслан Барциц, министр иностранных дел Даура Кове, глава Администрации Гудаутского района Руслан Ладария.

Здесь их приветствовали сухумчане. Гости побеседовали с представителями абхазской интеллигенции, с завсегдатаями кафе – любителями игр в домино и нарды. Вице-президент рассказал гостям, что здесь собираются любители домино, и благодаря им Абхазия не так давно вошла в состав Всемирной федерации по этому виду спорта. Несмотря на все протесты Грузии, добавил Виталий Габния, абхазская команда сумела принять участие в Чемпионате мира по домино.

Кофевар знаменитой «Брехаловки» рассказал, что о приходе высокопоставленной делегации он узнал буквально час назад, но это его не удивило, так как к гостям такого ранга он давно привык. Для него это уже стало обычным делом. Он готовит свой напиток для всех одинаково, и для него не имеет значения — президент это или обычный житель страны.

Посещение художественной выставки

Президенты Абхазии и Приднестровской Молдавской Республики Рауль Хаджимба и Вадим Красносельский посетили выставку абхазских художников, посвященную Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии, в Центральном выставочном зале. Министр культуры и историко-культурного наследия Эльвира Арсалия рассказала, что проведение этой выставки в преддверии праздника Победы, которая отражает тему войны и мира, уже стало традицией.

– Сегодняшняя выставка состоит из работ фонда Национальной галереи и наших современников, – отметила министр. – Война в Абхазии разделила творчество и жизнь художников страны на «до» и «после». Многие из них, оставив свою профессию, ушли на войну. Среди них были и те, кому не суждено было вернуться. Одним из этих художников, которого называли абхазским Ван Гогом, был Заур Аджба.

Эльвира Арсалия рассказала, что на выставке представлены работы, в которых абхазские художники запечатлели своих современников, отразили мир, который складывается после войны. Она подчеркнула, что даже в тяжелых условиях войны художники Абхазии проводили выставки своих работ за границей, понимая, насколько было важно преодолеть информационную изоляцию. Министр сообщила, что в ближайшие дни выставка абхазских художников должна пройти в Москве.

Приветствуя гостей, председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения поведал, что в зале представлены картины и тех художников, которые не дожили до наших дней, таких, как Сергей Гаделия, Тариэл Ампар, Заур Аджба. И подчеркнул:

– Когда беда пришла в Абхазию, художники нашей страны, как и остальные, встали на защиту Родины. Пятнадцать студентов нашего художественного училища погибли в войне. Из них пятеро получили звание Героя Абхазии, шестеро — орден Леона, трое — медаль «За отвагу». Только один остался без медали. Это говорит о патриотизме и любви к Абхазии.

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Делегация из ПМР во главе с Президентом Вадимом Красносельским приняла участие в праздничных мероприятиях, а также побывала на скачках в селе Мыку Очамчырского района.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 104Выпуск: 3565Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ