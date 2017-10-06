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06.10.2017
Номер: 105
Выпуск: 3566
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
ПРИГЛАШЕНИЕ
Спектакль «Пять вечеров» Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера отобран для участия в Володинском фестивале в Санкт-Петербурге в феврале 2018 года.
На имя Генерального директора РУСДРАМа Ираклия Хинтба пришло письмо, подписанное народной артисткой СССР Алисой Фрейндлих, режиссёром, лауреатом премии «Золотая маска» Виктором Рыжковым и театральным критиком, главным редактором «Петербургского театрального журнала» Мариной Дмитревской, с приглашением Государственного русского театра драмы имени Ф. А. Искандера принять участие в Володинском фестивале в Санкт-Петербурге.
Номер: 105
Выпуск: 3566
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс