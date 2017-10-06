ДОСТОЙНО ПРОЖИТАЯ ЖИЗНЬ УЧИТЕЛЯ

Памяти В.М. Гогуа-Адлейба

Валентина Гогуа по окончании ткварчельской средней школы № 5, пройдя годичную трудовую стажировку на Ткварчельской ГРЭС, в 1959 году поступила в Сухгоспединститут имени А.М. Горького на филологический факультет по специальности: преподаватель абхазского и русского языка и литературы и завершила учебу в 1964 году.

В том же учебном году назначена преподавателем русского языка и литературы в Гупскую среднюю школу и в дальнейшем, до конца своей трудовой деятельности, пронесла верность избранной профессии.

В первые же годы работы в Гупской школе Очамчирский райотдел образования ее преподавательскую деятельность оценил как образцовую. В 1968 году Валентину Михайловну назначают завучем Отапской 8-летней школы.

Валентина Михайловна проработала в этой должности 8 лет. А ее вклад в организацию учебно-воспитательной работы, внеклассных и внешкольных мероприятий, вывели школу в число показательных в районе. Школа становится победителем районной школьной художественной олимпиады песни и танца.

Валентина Михайловна снискала любовь и уважение односельчан. Семья готовилась к переезду в Сухум на постоянное местожительство. К тому времени она уже имела троих детей. Однако в те времена вопросы прописки, трудоустройства в столице Абхазии были не из простых, а для абхазов они были во многом искусственно осложнены.

С мотивированным письменным ходатайством о трудоустройстве Валентины Михайловны по профессии в соответствующую инстанцию обратился председатель Президиума Верховного Совета республики Б.В.Шинкуба. Баграт Васильевич был в курсе уровня профессиональной подготовки сельской учительницы.

В итоге Валентину Михайловну назначают на должность организатора внеклассной и внешкольной работы средней школы № 17 имени А.М. Чочуа. Взыскательные коллеги вскоре стали буквально восхищаться энергичной, творческой работой организатора внеклассных и внешкольных мероприятий.

Светлая память о Валентине Гогуа-Адлейба, ветеране труда с 1979 г., останется в памяти и сердцах тех, кто с ней работал, общался, встречался.

Однокурсники, коллеги

Номер: 105Выпуск: 3566Рубрика: обществоАвтор: Однокурсники, коллеги