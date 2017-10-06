ВЫСТАВКА МОНЕТ COINS-2017

В конце сентября в Москве проходила Восьмая Международная конференция и выставка монет COINS-2017 – единственный в России международный форум, посвященный памятным и инвестиционным монетам.

Всего в мероприятии приняли участие более 350 представителей банков, монетных дворов, инвестиционных и брокерских компаний, нумизматических салонов, аукционных домов и дистрибьюторов монет из 26 стран.

На стенде Республики Абхазия были представлены монеты из серебра, серебра с позолотой, а также золотые монеты, выпущенные ограниченным тиражом, номиналом в 10, 50 и 100 Апсар.

Гости выставки-продажи проявляли высокую заинтересованность к монетам Абхазии. Особым вниманием пользовалась серия «Храмы Абхазии», «Исторические личности», «Conifa».... Многие из них были приобретены российскими коллекционерами.

Республику Абхазия на выставке представил коммерческий банк «Амра-Банк» при поддержке Международного культурно-делового центра Республики Абхазия и Национального банка Республики Абхазия.

Виктория КАКАЛИА, пресс-секретарь МКДЦ РА

Номер: 105Выпуск: 3566Рубрика: обществоАвтор: Виктория КАКАЛИА, пресс-секретарь МКДЦ РА