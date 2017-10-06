КАКОЙ МОТИВ ПОЁТ ТВОЯ ДУША?

На родной музыкальной волне

Сколько раз приходилось слышать, как отдыхающие, едва перейдя границу на Псоу, обращаются к водителю автобуса или маршрутки:

– А можно вместо попсы вашу абхазскую музыку послушать?

Вызывает уважение, что люди, оказавшись в другой – новой для себя стране, хотят сразу окунуться в ее атмосферу, прикоснуться к иной культуре...

Вот теперь, после того как в продажу поступили компакт-диски «Песня абхаза», записанные и выпущенные хорошо знакомой еще с советских времен фирмой звукозаписи «Мелодия» с вокальными произведениями композитора Константина Ченгелия, мы легко уважим гостя, интересующегося абхазской музыкой. Какой бы взыскательный вкус у него ни был.

На компакт-диске, оформление которого выполнено с большим вкусом, записаны 10 песен. Сразу замечу, что все они разные – лирические, героические, исторические, но объединяет этот богатый вокальный материал, во-первых, голос исполнителя – известного певца, обладателя красивого сочного баса Алхаса Ферзба, а, во-вторых, подход к аранжировке – очень богатой по полифоническому звучанию. Алхас Ферзба уже много лет работает в Москве, и когда мы говорим известный певец, то речь идет об известности и популярности далеко за пределами Родины – Абхазии. Алхас – участник и победитель многих конкурсов и неоднократно радовал нас как один из гостей традиционного и любимого всеми фестиваля «Хибла Герзмава приглашает...».

Автор песен, с которым мы встретились у нас в редакции и, пользуясь случаем, поздравили с выходом прекрасного современного диска, признался, что очень доволен тем, как звучат его песни в записи.

Константин Ченгелия, которому в нынешнем году исполнилось 86 лет, рассказал, что, конечно, это не первая пластинка в его жизни. В частности, в 1985 году вышла виниловая пластинка с песнями Константина Ченгелия в исполнении ансамбля «Рица», но современный компакт-диск со своими произведениями он держит в руках впервые.

Как большинство представителей старшего поколения, Константин Антонович – человек консервативный и потому немного волновался: как будет звучать его музыка, в которой дышит, волнуется народная душа, записанная при помощи самых современных технологий?

Но напрасными оказались волнения.

Каждый, кто приобретет диск, сможет не только насладиться песнями композитора, но и узнать как о нем самом, так и об особенностях национальной музыкальной культуры. К диску прилагается маленький и тоже прекрасно оформленный буклетик, в котором во вступительной статье незабвенной Аиды Ашхаруа рассказывается о творческом пути композитора, самих представленных на диске песнях, об авторах стихов и обстоятельствах, которые предшествовали их написанию. Представлены на диске и два особенных произведения – «О герое Озбак» и «Песня ранения». Это знаменитые историко-героические народные песни в обработке композитора.

Кроме того, в буклете можно прочитать и сами стихи, авторами которых являются Борис Зардания («Черноокая»), Баграт Шинкуба («Абхазия», «Если Солнце для меня и вправду Солнце...»), Платон Бебиа («От тебя, красавица, скрыть я не могу»), Даур Зантария («Девчонка в форме бойца»), Терент Чаниа («Песня абхаза», давшая название диску), а также текст песни «Уарада», написанный совместно Багратом Шинкуба и Георгием Чачба-Шервашидзе. Стихи представлены как на абхазском, так и в переводе на русский язык, чтобы не владеющий абхазским языком слушатель не только сердцем чувствовал песню, но и узнал – о чем она.

Константин Антонович рассказал, что выход диска вдохновил его на новую работу, у него много планов. И еще он поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке диска, – Алхаса Ферзба, московскую пианистку Антонину Кадобнову, всех, кто редактировал, записывал, оформлял, одним словом, всех причастных к этому большому и важному делу – популяризации абхазской музыки. А также своего племянника, сына сестры Руслана Джопуа, который не только выступил автором идеи, но и реализовал её – ради всех любителей музыки.

Юлия СОЛОВЬЕВА

На снимке: портрет композитора на обложке диска.

Номер: 105Выпуск: 3566Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА