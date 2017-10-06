ПАМЯТИ ТАТЬЯНЫ ТРОЯНОВСКОЙ

Когда в редакционном кабинете раздастся очередной звонок городского телефона, уже никто не оторвется от компьютера, чтобы спросить: «Татьяна Николаевна звонит?» Звонка от нее с вопросами и уточнениями о событиях в жизни республики, о редакционных буднях, о житье-бытье нашем – ее бывших коллег – больше никогда не будет, потому что Татьяны Николаевны Трояновской уже нет. Последние годы она, известный абхазский журналист, не выходила из дома – перелом шейки бедра, тяжелое заболевание глаз – почти ничего не видела. И это ее активной натуре с сохраненной молодостью души было не просто, но она и здесь проявляла мужество и искреннее желание не отставать от живой жизни даже в стенах своей квартиры. Потому и раздавались в кабинете ее звонки, и молодой голос, хотя его обладательнице было уже за 80 – Татьяна Николаевна ушла из жизни на 89-м году, живо интересовался всем происходящим. Но каждый свой разговор она неизменно начинала со слов: «Не помешаю, девочки? Можете говорить?» Доскональное знание редакционного режима не позволяло ей отвлекать нас от творческого процесса. И она никогда не обижалась, если мы ей говорили: «Сейчас не можем, Татьяна Николаевна, позвоним попозже». Но нередко этого «попозже» и не было – суета дня затягивала. Да, мы общались, ходили поздравлять ее с днем рождения – 23 января и Татьяниным днем (есть такой праздник студентов 25 января), с 8 Марта, иногда, не часто, но забегали на чашку чая. Иногда… Не часто… Потому, наверное, сегодня к горечи утраты добавляется и щемящее чувство чего-то недоделанного, неисполненного и уже непоправимого.

Татьяна Николаевна Трояновская – выпускница Сухумского педагогического института имени М.Горького, специалист русского языка и литературы. Обучала детей в Новосибирске, а вернувшись в Абхазию, – в Нижнеэшерской железнодорожной школе. Писала стихи, небольшие рассказы, заметки в газету, и тяга к творчеству победила. В редакции газеты «Советская Абхазия», куда она обратилась, ей предложили работать корректором. Там она и проработала несколько лет, но постоянно писала информации, заметки, зарисовки. Ее взяли в творческий состав, была корреспондентом отдела культуры, ответственным секретарем. Многолетняя работа Т.Трояновской в «Советской Абхазии», «Республике Абхазия», в газете коммунистов «Правда Абхазии» (некоторое время коммунист Трояновская была ее редактором) оставила заметный след в абхазской журналистике. Ее очерки о современниках, материалы о литературе и искусстве, критические заметки запомнились читателям. Она прекрасно владела русским языком, и в качестве редактора научных трудов, литературных произведений (в переводе на русский язык) знакома ряду абхазских авторов. А мы, коллеги-газетчики, когда Татьяна Николаевна была уже на пенсии, практически до недавнего времени консультировались с ней по разным сложностям русского языка и всегда получали исчерпывающий ответ.

Человек интеллигентный, много читающий и знающий, она была и веселым добрым товарищем, любила дружеские застолья с горячими обсуждениями, спорами, умела к месту пошутить. Любящая и заботливая дочь, мать и бабушка. Это еще одна очень важная и ответственная часть ее жизни. И дочь Оля, и внучка Юля, провожая ее в последний путь, осознают ее место и значимость в их жизни и остро переживают ее уход.

А еще Татьяна Николаевна почти до последних дней сочиняла стихи. Но записать их она не могла – не видела. И у других это как-то не получилось, да и не думали, что этот ее творческий всплеск – завершающий. Но помнят, слова там были теплые, добрые и без печали.

В Абхазии труд Татьяны Трояновской оценен высоко. Она – заслуженный журналист нашей республики. Указом Первого Президента РА Владислава Ардзинба награждена орденом «Ахьдз-Апша» III степени. Являлась членом союзов журналистов Абхазии и России.

Она была и останется светлой памятью для всех, кто ее любил, кто с ней работал, дружил, общался.

Друзья и коллеги

Номер: 105Выпуск: 3566Рубрика: обществоАвтор: Друзья и коллеги