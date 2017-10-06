ПЕДАГОГ, ОРГАНИЗАТОР, ОБЩЕСТВЕННИЦА…

Юбилей

Эмма Карбеевна прожила такой отрезок времени, когда женщину еще не называют пожилой, но и назвать юной уже нельзя, а за плечами тот большой жизненный опыт, о котором стоит рассказать.

Сегодня она воспитывает своих внуков, но всю жизнь тоже отдала воспитанию, только огромного числа других детей – нет, не чужих для неё. Она никого не считала чужими, все дети для неё были родными, одинаково во всех вкладывала свою душу. Ну разве что дети бывают разные – кто-то сразу откликается на тепло и заботу, до кого-то это доходит чуть позже, иногда уже даже когда перешагнут школьный порог, сами станут взрослыми. Тогда они понимают, что учителя им желали всегда только добра… Однако это другая тема.

Эмма Адлейба закончила Сухумский педагогический институт имени Горького, на основе которого потом был открыт университет. Училась на физико-математическом факультете, поэтому и была направлена после окончания вуза, как тогда это было законом, работать преподавателем физики в очамчырскую среднюю школу №5.

Именно тогда и открылись её новаторские и организаторские способности. Она создала и технически оснастила кабинет физики, и он позже был признан лучшим в районе, за что Эмма Карбеевна удостоилась Почетной грамоты райотдела образования. А её ученики были награждены Министерством образования Грузии Дипломом 1-й степени за действующую модель технических средств обучения.

Активность педагога выходила и за школьные рамки. Она была профоргом, секретарем первичной партийной организации школы и проводила много интересных мероприятий. Их школьный коллектив – и учителя, и ученики – участвовал в районных праздниках, ездил на различные экскурсии. А еще она была депутатом Очамчырского райсовета народных депутатов, членом ревизионной комиссии райкома партии. Обе эти общественные нагрузки требовали от неё дополнительного времени, которое отрывала от личного, требовали особого поведения, тщательного взвешивания каждого своего слова и поступка. Абхазская девушка из села Отапа старалась всему этому соответствовать. И у неё это получалось.

И безупречного педагога назначили директором школы №2 в том же городе Очамчыре. И здесь она работала – почти десять лет – в соответствии с веяниями времени. Директор организовала профильное обучение в старших классах, то есть после 9-го класса дети, в соответствии с их способностями, распределялись в спецклассы – физико-математические, химико-биологические, гуманитарные. Это давало возможность глубже изучать предметы. В результате после двухлетней подготовки шесть человек окончили школу на медали, а более 50% выпускников поступили в различные вузы. Именно за такие успехи Э.Адлейба стала делегатом съезда учителей Грузии, проводившегося в 1983 году.

Директорскую должность Эмма Карбеевна и здесь совмещала с общественно-патриотической, была активисткой форума «Айдгылара», и именно по рекомендации этой организации её назначили заместителем министра образования и культуры Республики Абхазия.

…Уже шла грузино-абхазская война. Свободными от грузинских оккупантов были только Гагрский и Гудаутский районы, в которых сосредоточилось множество беженцев, в том числе из блокадного города Ткуарчала. Конечно, немало людей еще оставалось в городах и селах Восточной Абхазии. И все же надо было дальше не только жить, выживать и побеждать врага, но и учиться. Министерство образования и культуры смогло наладить этот процесс в школах двух свободных районов. Учились, конечно, и дети-беженцы. В Гудауте организовали и вузовскую учебу, и студенты АГУ сдавали здесь даже экзамены – выпускные и вступительные. Вступительные – в другие вузы за пределами Абхазии. Дело в том, что тогдашний министр образования и культуры Нодар Чанба и его заместитель Эмма Карбеевна Адлейба предложили Совету Министров Абхазии реализовать идею ректора АГУ А.Гварамия – просить для абхазских выпускников российские лимиты. И Министерство образования России пошло навстречу, выделив лимиты по нужным Абхазии специальностям. Вступительные экзамены, в основном в вузы Северного Кавказа и Краснодарского края, а также Башкортостана и других автономных тогда республик, проводились в Гудауте. А война еще продолжалась…

Когда война закончилась, все разъехались по своим освобожденным городам и районам. Министерство образования и культуры переехало в Сухум. Но через год, когда из одного министерства образовали два самостоятельных министерства – образования и культуры, Эмма Карбеевна Адлейба ушла с работы – ушла по собственному желанию. И тогда ей предложили возглавить Институт педагогики Министерства образования РА. Это был 1994 год. Раньше институт назывался Институтом повышения квалификации учителей. В институте она проработала до 1999 года. Это было время разрухи, и основные усилия пришлось направить на хозяйственные вопросы – доставать мебель, заниматься ремонтом. Нужно было, естественно, решать и научные вопросы – составлять учебные программы, выпускать новые учебники и пособия. И самое главное – подбирать коллектив института, и с этим вопросом она справилась успешно, хотя с кадрами после войны тяжело было повсеместно. Но она умела находить их, так как в педагогических структурах работала давно и знала людей и их потенциал. Сама с большим потенциалом, она была умелым организатором. Мягкая обычно, проявляла определенную строгость там, где было нужно, и это помогало общему делу.

Все её усилия всегда были направлены в первую очередь на воспитание и обучение детей. Но потом так сложились семейные обстоятельства, что Эмме Карбеевне пришлось уйти с работы и уехать в Москву, чтобы заниматься внуками. Но ведь и это – благородно!

Заира ЦВИЖБА

Номер: 105Выпуск: 3566Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА