УЧИТЕЛЮ ОТ БОГА ПОДВЛАСТНО ВСЕ

День учителя – это праздник не только учителей, это праздник и учеников, и родителей. Каждому из нас хочется сделать что-то хорошее учителю, сказать теплые, добрые слова от всего сердца, ведь наши дети до вступления во взрослую жизнь значительную часть своего времени проводят в школе, и не только в семье, но и в школе происходит формирование личности ребенка. Очень важно, чтобы учитель не только обладал хорошими знаниями и умел донести их до ученика, но и любил детей, понимал их. Этот контакт между учителем и учеником не зависит от возраста. Жизнь показывает, что и молодой педагог может держать класс, может сделать так, чтобы его услышали. Так что дело не в возрасте, а в призвании. Учителю от Бога подвластно все. Сегодня я хочу рассказать о двух учителях – опытном наставнике и пришедшем в школу сразу после окончания вуза.

Белла Шотовна Субекиа работает учителем уже 20 лет. Окончила Абхазский государственный университет, филологический факультет, абхазский сектор. Начинала работать в 15-й сухумской средней школе, затем – во 2-й сухумской средней школе, где и по сей день преподает абхазский язык. За эти годы у нее был один выпуск класса, в котором она была руководительницей, а в этом году будет второй выпуск. Это 11 «а» класс. Как светятся глаза у учительницы, когда она рассказывает о своих воспитанниках, о каждом с любовью! «Все не могут учиться на «отлично», но каждый из них должен стать хорошим человеком, и надо делать все для этого. Я их обожаю», – говорит Белла Шотовна. И это не просто слова. Она все свое сердце, знания вкладывает в учеников. Чем больше общаешься вне школы, тем больше крепнет дружба, считает она. Поэтому старается организовывать различные поездки. Всем классом побывали на Ауадхаре, хотя дети не очень-то и хотели подниматься в горы, но учительница настояла, убедив, что надо знать, чувствовать природу родного края. Три дня провели в горах, и все довольны, впечатления незабываемые. Сложилась традиция – в день начала учебного года идти на возложение цветов в парке Боевой Славы, а затем фотографироваться на память. По словам учительницы, все дети в выпускном классе учатся хорошо, а Филипп Лазба, Лана Микая, Рузанна Ханчалян, Асмат Багателиа идут на медаль. На вопрос: «Сталкиваетесь ли вы с трудностями в обучении абхазскому языку в неабхазской школе?», Белла Субекиа ответила: «Конечно, есть трудности. Дети, особенно в начальных классах, охотно учат абхазский язык, но в старших классах интерес угасает (и не только к абхазскому языку). Учебники для старших классов неабхазской школы должны быть все-таки с более доступным материалом. И это не только мое мнение. А то, что ввели переходные экзамены, это хорошо, так как они подтягивают детей, заставляют быть более требовательными к себе. Я бы хотела отметить ученицу 11 «б» класса Лауриту Кесян, которая начинала учить абхазский язык со словарем, училась у меня со 2-го класса. И у нее очень хорошие успехи. Было бы желание, язык выучить можно».

– Отличаются ли нынешние ваши ученики от первых учеников?

–Да. Сильно отличаются. Мои первые послевоенные ученики были более зажатыми, сосредоточенными, а эти более легкие, самоуверенные. Но главное – все мои ученики душевные, умеют сопереживать, стремятся помогать друг другу. Когда они узнали, что мой брат Беслан пропал без вести в грузино-абхазской войне, у многих были слезы на глазах. А как они сочувствовали мне, когда ушел из жизни мой отец Шота Мегонович!

Белла Субекиа родилась в Ткуарчале. В настоящее время живет в Тхине и каждый день добирается оттуда на работу на своей машине. В отчем доме у нее мама Вера Михайловна, а сестра Алла давно замужем, имеет детей. Дай Бог, чтобы та любовь и теплота, которыми окружает Белла Шотовна своих учеников, всегда сопровождали и ее по жизни.

...Я знаю ее с детства. Подвижная, очень разговорчивая, разумная не по годам, она и тогда пыталась давать советы и делать замечания не только детям, но иногда и взрослым. Некоторых это раздражало (хотя понятно, что она могла по-детски непосредственно изумиться, как можно дать ребенку, не помыв, соску, упавшую на пол, и при этом в ее голосе чувствовалось порицание, или сделать наставление соседскому мальчишке, безжалостно тянувшему за хвост котенка), а я думала: «Ведет себя, как учительница». Поэтому не удивилась, когда узнала, что Анечка, как мы все ее называем, Анна Кадашева поступила в Абхазский государственный университет, станет учительницей. Ее мама Татьяна тоже была педагогом, преподавала математику в сухумских школах №№10, 12. К сожалению, она рано ушла из жизни. А отец Александр читал лекции в Абхазском государственном университете. Так что, можно сказать, что Анна стала продолжателем семейной традиции.

Окончив университет, она начала работать учительницей начальных классов в сельской Шицкуарской средней школе Сухумского района, хотя могла устроиться и в городской. Встретив однажды Анечку, я поинтересовалась, как приняли ее ученики, не жалеет ли она, что пошла работать в школу, и, выслушав ее ответы, искренне порадовалась за нее. С каким восторгом девушка говорила о своих учениках, о школе, которая располагается в чудесном живописном месте, о замечательном коллективе, который помогает ей во всем. Кроме того, оказалось, что у нее разработана целая программа по работе с маленькими детьми. Она так увлеченно, с таким жаром говорила о своей работе! Словом, ребятишкам, попавшим к ней на учебу, повезло. Позже, побывав в этой школе, я поняла, почему молодой учительнице здесь так понравилось. У меня было ощущение, что я попала в большую дружную семью, многодетную семью, состоящую из нескольких поколений. Все так тепло отзывались друг о друге, что не возникало сомнений в том, что при необходимости каждый из них придет на помощь, поддержит и в повседневной работе, и в личной жизни. Об Анне Кадашевой были только хорошие отзывы. И отрадно было услышать от директора школы Евы Рушевны Авидзба, что побывавшие здесь в этом учебном году представители районного отдела образования (их цель – оказание методической помощи) дали положительную оценку работе молодой учительницы начальных классов Анны Кадашевой и учительницы истории Аиды Авидзба.

«Сейчас у моих учеников такой возраст, когда они легко воспринимают все, впитывают в себя. Сообща с родителями мы стараемся пробудить в них интерес к чтению. В этом нам помогают красиво оформленные, с яркими иллюстрациями книжки. Надо прилагать максимум усилий для того, чтобы дети не отдавали предпочтение интернету, компьютерным играм, не променяли яркий интересный мир вокруг себя на виртуальный», – считает Анна Кадашева.

Повторюсь, что возраст в работе педагога не имеет значения. Учителю от Бога подвластно все.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 105Выпуск: 3566Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ