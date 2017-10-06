ЛУЧШАЯ ПРОФЕССИЯ

День учителя был учрежден ЮНЕСКО в 1994 г. Учитель занимает центральное место в любом процессе, направленном на повышение образовательного уровня. Учитель – это человек, наделенный величайшим доверием народа, поручившего ему воспитание своих детей.

В Абхазии профессия учителя издавна считалась самой уважаемой и почетной. В образе педагога для многих поколений всегда сочетались жизненная мудрость, нравственность и душевная теплота. Искреннюю любовь и уважение к своим учителям каждый из нас проносит через всю жизнь.

Номер: 105Выпуск: 3566Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.