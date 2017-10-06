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06.10.2017
Номер: 105
Выпуск: 3566
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.
ЛУЧШАЯ ПРОФЕССИЯ
День учителя был учрежден ЮНЕСКО в 1994 г. Учитель занимает центральное место в любом процессе, направленном на повышение образовательного уровня. Учитель – это человек, наделенный величайшим доверием народа, поручившего ему воспитание своих детей.
В Абхазии профессия учителя издавна считалась самой уважаемой и почетной. В образе педагога для многих поколений всегда сочетались жизненная мудрость, нравственность и душевная теплота. Искреннюю любовь и уважение к своим учителям каждый из нас проносит через всю жизнь.
Номер: 105
Выпуск: 3566
Рубрика: общество
Автор: Соб. инф.