АБХАЗСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

Предприятия – производители сельскохозяйственной продукции, представляющие Абхазию, принимают участие в XVIII Международной агропромышленной выставке «Золотая осень-2017», которая открылась 4 октября в Москве, на ВДНХ.

На выставке представлена продукция 15 сельхозпроизводителей из Абхазии, производящих мед, винно-водочную продукцию, аджику, минеральные напитки и лимонады. Продукция абхазских производителей представлена на Международной выставке в шестой раз.

Все расходы, связанные с представлением продукции абхазских компаний, взяло на себя государство по линии правительственной программы «Поддержка экспорта в Республике Абхазия на 2017-2019 годы».

В состав делегации вошли министр экономики Адгур Ардзинба и министр сельского хозяйства Даур Тарба.

Об этом сообщает официальный сайт Минэкономики Абхазии.

Номер: 105Выпуск: 3566Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс