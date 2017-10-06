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АБХАЗСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
Предприятия – производители сельскохозяйственной продукции, представляющие Абхазию, принимают участие в XVIII Международной агропромышленной выставке «Золотая осень-2017», которая открылась 4 октября в Москве, на ВДНХ.
На выставке представлена продукция 15 сельхозпроизводителей из Абхазии, производящих мед, винно-водочную продукцию, аджику, минеральные напитки и лимонады. Продукция абхазских производителей представлена на Международной выставке в шестой раз.
Все расходы, связанные с представлением продукции абхазских компаний, взяло на себя государство по линии правительственной программы «Поддержка экспорта в Республике Абхазия на 2017-2019 годы».
В состав делегации вошли министр экономики Адгур Ардзинба и министр сельского хозяйства Даур Тарба.
Об этом сообщает официальный сайт Минэкономики Абхазии.
Номер: 105
Выпуск: 3566
Рубрика: экономика
Автор: Апсныпресс