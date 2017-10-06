ИНИЦИАТИВА

В Сухуме, на площади Свободы, состоялось торжественное открытие постоянно действующей фотовыставки «Профессионалы – залог успеха!». Ряд фотопортретов на площади представил отличившихся профессионалов от всех районов Абхазии. На церемонию открытия собрались главы районов Абхазии, политические и общественные деятели.

Президент ТПП РА Геннадий Гагулия рассказал о целях акции: «Мы уверены, что благодаря подобным акциям абхазские профессионалы будут стремиться к самосовершенствованию, приобретению новых знаний и умений, а самое главное – получать вдохновение и удовлетворение от своего труда».

По словам Гагулия, кандидатуры профессионалов для фотовыставки были рекомендованы главами районных администраций. Среди них: строители, виноделы, работники гостиничного бизнеса, сельхозпроизводители, преподаватели, инженеры, ветеринары, пекари, экскурсоводы, слесари-фрезеровщики и представители других профессий.

Номер: 105Выпуск: 3566Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс