ПРОЕКТ БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ С СИРИЕЙ

Абхазия – Сирия

Министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба принял делегацию Народного Совета Сирийской Арабской Республики.

Приветствуя гостей, Адгур Ардзинба сказал: «Я встречался с сирийским коллегой, министром экономики и внешней торговли, принимал участие во встрече с Премьер-министром, общался с сирийцами на площадках Международной дамасской ярмарки. Народ Абхазии также прошел испытание войной, и мы полностью поддерживаем сирийский народ в деле борьбы против терроризма».

Руководитель делегации, наблюдатель Народного Совета Сирийской Арабской Республики Санаа Або Заид поблагодарила министра экономики за прием и отметила, что в Сирии с оптимизмом смотрят на развитие отношений с Абхазией. «Наш визит станет началом практического взаимодействия между нашими странами. Цель визита – подготовка конкретных предложений по взаимодействию и представление их в Правительство Сирии», – сообщила Санаа Або Заид.

Номер: 105Выпуск: 3566Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс