УНИКАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

Издана книга «Большой террор в Абхазии», посвященная событиям 1937-1938 годов в Абхазской АССР.

В Национальной библиотеке Республики Абхазия имени И. Г. Папаскир состоялась презентация книги «Большой террор в Абхазии», в которой рассказывается о событиях 1937-1938 годов в истории Абхазской АССР. Книга выпущена Советом Европы при содействии НПО «Алаша». Мероприятие посетили Президент Абхазии Рауль Хаджимба, а также Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия.

Открывая мероприятие, координатор проекта Зураб Лакербая отметил: «Два года назад родилась идея попытаться рассекретить архивные материалы Службы безопасности Грузии и рассказать о всех абхазах и жителях республики, погибших в 1937-1938 годах. Так началась наша работа. Трудностей было немало, нужно было убедить грузинскую сторону открыть архив, преодолеть психологический барьер для совместной работы, когда еще жив в умах синдром прошедшей войны, уйти от политической подоплеки, чтобы добытые материалы не были использованы в конъюнктурных целях. Но нам удавалось найти компромисс, понимая, что нельзя упустить этот исторический шанс. Работа велась под большим секретом, и каждая сторона выполнила все условия. Аналогов такого издания нет ни в одной конфликтной зоне мира. Уверен, книга найдет достойное место в новейшей истории Абхазии».

Руководитель проекта с абхазской стороны Станислав Лакоба проинформировал: «Работа над книгой длилась 2 года, собрано очень много материалов. Книга посвящена репрессиям 1937-1938 годов, когда в Абхазии пострадало очень много людей. В книге изложена картотека осужденных и расстрелянных в эти годы. В издании представлено множество документов, и многие могут найти своих близких и родственников. Книга состоит из трех томов: первый – это фактические материалы грузинских архивов, второй – факты из наших архивов, а третий том – именной указатель. Всего в этот период в Абхазии было репрессировано 2186 человек – людей разных национальностей, среди которых очень много абхазов. Книге придавалось большое значение, ей дана очень высокая оценка».

Директор департамента Совета Европы, директор проекта Анна Копелла сообщила: «Эта книга является результатом работы специалистов по архивам, исследователей, историков из Сухума и Тбилиси, которые приложили значительные усилия для реализации проекта. Задачей проекта было предоставление родственникам погибших информации об участи родных. Несмотря на то, что прошло много времени с тех пор, потомки жертв репрессий хотят почтить память родных и близких. Но это невозможно сделать без доступа к такой фундаментальной информации об исторических фактах, которая представлена в этой книге».

Номер: 105Выпуск: 3566Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс