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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РА
О присвоении Киут С.Г. классного чина
Присвоить классный чин Государственного советника юстиции 3-го класса Киут Стелле Гугушовне, начальнику Аппарата Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.
Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
г. Сухум, 29 сентября 2017 года, №234
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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил письмо Спикеру Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерию Кварчия с предложением об избрании на должность судьи Конституционного суда Республики Абхазия Гиви Габния, в котором, в частности, говорится:
«В соответствии со статьей 71 Конституции Республики Абхазия вношу на рассмотрение Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия представление об избрании на должность судьи Конституционного суда Республики Абхазия Габния Гиви Георгиевича».
Г.Габния родился 6 февраля 1971 года.
В 1995 году с отличием окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности «правоведение», присвоена квалификация юриста.
Номер: 105
Выпуск: 3566
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА