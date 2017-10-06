УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РА

О присвоении Киут С.Г. классного чина

Присвоить классный чин Государственного советника юстиции 3-го класса Киут Стелле Гугушовне, начальнику Аппарата Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 29 сентября 2017 года, №234

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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил письмо Спикеру Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерию Кварчия с предложением об избрании на должность судьи Конституционного суда Республики Абхазия Гиви Габния, в котором, в частности, говорится:

«В соответствии со статьей 71 Конституции Республики Абхазия вношу на рассмотрение Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия представление об избрании на должность судьи Конституционного суда Республики Абхазия Габния Гиви Георгиевича».

Г.Габния родился 6 февраля 1971 года.

В 1995 году с отличием окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности «правоведение», присвоена квалификация юриста.

Номер: 105Выпуск: 3566Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА