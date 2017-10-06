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06.10.2017
Номер: 105
Выпуск: 3566
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Президент РА Р. Хаджимба подписал Указ «О присвоении почетного звания «Заслуженный врач Республики Абхазия».
В Указе, в частности, говорится:
«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия»:
ВЕРХУШКИНУ Сергею Иосифовичу – врачу-анестезиологу-реаниматологу Государственного учреждения Министерства здравоохранения «Республиканская больница»;
ПЕШКОВОЙ Раисе Михайловне – врачу-кардиологу сухумской городской поликлиники № 1 Управления здравоохранения Администрации г. Сухум».
Номер: 105
Выпуск: 3566
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА