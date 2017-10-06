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06.10.2017

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Президент РА Р. Хаджимба подписал Указ «О присвоении почетного звания «Заслуженный врач Республики Абхазия».

В Указе, в частности, говорится:

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия»:

ВЕРХУШКИНУ Сергею Иосифовичу – врачу-анестезиологу-реаниматологу Государственного учреждения Министерства здравоохранения «Республиканская больница»;

ПЕШКОВОЙ Раисе Михайловне – врачу-кардиологу сухумской городской поликлиники № 1 Управления здравоохранения Администрации г. Сухум».


Номер:  105
Выпуск:  3566
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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