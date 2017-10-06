НАГРАЖДЕНИЯ

ГЕРОИ АБХАЗИИ

Президент РА Р. Хаджимба подписал Указ «О присвоении звания Героя Абхазии».

В Указе, в частности, говорится:

«За заслуги, связанные с совершением героических подвигов во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, присвоить звание Героя Абхазии посмертно:

1. АГРБА Киазиму Хотхотовичу

2. БАСАРИЯ Ушанги Карамановичу

3. КВАРЧИЯ Чике Баклановичу

4. КВЕКВЕСКИРИ Григорию Басовичу».

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Президент РА Р. Хаджимба подписал Указ «О награждении орденом Леона».

В Указе, в частности, говорится:

«За мужество и самоотверженность, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., наградить орденом Леона:

1. АРГУН Арду Шефиковича

2. АРДЗИНБА Мирона Ладовича

3. ГУНБА Валерия Датиковича

4. ОТЫРБА Отанди Манчовича

5. ТАБАГУА Батала Ивановича

ПОСМЕРТНО:

6. АДЛЕЙБА Жору Нязбеевича».

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Президент РА Р. Хаджимба подписал Указ «О награждении медалью «За отвагу».

В Указе, в частности, говорится:

«За мужество и отвагу, проявленные в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., наградить медалью «За отвагу»:

1. АБДУЛЛАЕВА Абдурагима Аваевича

2. АДЖБА Юрия Ахметовича

3. АРГУН Хрипса Михайловича

4. АРДЗИНБА Джона Шулиевича

5. АРНАУТ Аляса Ивановича

6. БАБ-ОГЛЫ Северяна Алиевича

7. БАГАТЕЛИЯ Заури Зиктовича

8. ГАБУНИЯ Адгура Алексеевича

9. ГАБУНИЯ Тариела Алексеевича

10. ГАДЛИЯ Владимира Ивановича

11. ГРАЧЕВА Михаила Александровича

12. ГУМБА Игоря Михайловича

13. ДЖИДЖЕЛАВА Бориса Гудзбовича

14. ДЗКУЯ Анатолия Арзаметовича

15. ДЗКУЯ Анзора Арзаметовича

16. ЕСЕБУА Гиви Хакиевича

17. ЗАНТАРИЯ Роберта Шотовича

18. КАДЖАЯ Адика Харуновича

19. КВИРАЯ Эдика Акакиевича

20. КОГОНИЯ Андрея Чихицовича

21. КОГОНИЯ Аркадия Шаликовича

22. КОГОНИЯ Сергея Алексеевича

23. КОКОСКЕРИЯ Дмитрия Константиновича

24. КРБАШЯНА Аквсентия Аршаковича

25. КУПАЛБА Георгия Шаговича

26. ЛАГУЧЕВА Эдуарда Рамазановича

27. ЛАДАРИЯ Ахру Фиридоновича

28. ЛАКОЯ Руфика Гуджовича

29. МАЛАНИЯ Генади Сиварновича

30. МАЛАНИЯ Датико Сиварновича

31. ОТЫРБА Гария Камеловича

32. ПАЦИЯ Даура Викторовича

33. ТАРБА Валеряна Леварсовича

34. ТОРЧУА Анатолия Шидговича

35. ХАПЧАЕВА Сослана Каримовича

36. ХАРАНИЯ Реваза Ильича

37. ХАСИЯ Валерия Адамуровича

38. ХАШИГ Рауля Рауфовича

39. ЦАРГУШ Чингиса Анатольевича

40. ЦВИНАРИЯ Игоря Ивановича

41. ЦУГБА Алхаса Викторовича

42. ЧАМАГУА Владимира Арсентьевича

43. ЧАМАГУА Руслана Анкратовича

44. ЧИТАНАВА Виталия Михайловича

45. ШАКРЫЛ Аляса Сергеевича

ПОСМЕРТНО:

46. ЛАКАШИЯ Павла Царбеевича

47. МАТУА Валерия Секретовича

48. МИКАА Гоги Платоновича

49. СИЧИНАВА Нодара Шотовича

50. ХВАТЛАНДЗИЯ Теймураза Алексеевича».

Номер: 105Выпуск: 3566Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА