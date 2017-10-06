ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ

Президент Абхазии Рауль Хаджимба 3 октября принял делегацию, прибывшую в страну из Республики Сербской. Республика Сербская – государственное образование на территории Боснии и Герцеговины. Республика была создана в 1992 году и стала составной частью Боснии и Герцеговины в 1995 году со столицей Баня-Лука.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи с делегацией из Республики Сербской выразил надежду на то, что отношения между странами будут развиваться.

– Мы рады вас видеть у себя в Абхазии, мы много наслышаны о вас. Я надеюсь, что те отношения, которые закладываются, будут получать дальнейшее развитие, – сказал Президент.

Рауль Хаджимба отметил, что история Абхазии и Республики Сербской имеет схожие черты, и выразил уверенность, что у республик есть хорошее будущее.

– С учетом того, что темпераменты наших народов схожи, я надеюсь, что мы найдем общий язык и будем сотрудничать по многим направлениям жизнедеятельности наших государств. Хотелось, чтобы в эти процессы включались представители наших властных структур. Это даст положительный результат, – подчеркнул Президент.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Республики Сербской Михайло Видич поблагодарил Президента за прием и сказал, что это большая честь для делегации. Он отметил:

– Мы очень надеемся, что и вчерашние и сегодняшние встречи помогут нам в укреплении отношений между нашими республиками. Существуют определенные секторы, в которых мы могли бы вести сотрудничество, в основном в области туризма. Мы пригласили в Республику Сербскую президента ТПП РА Геннадия Гагулия и некоторых предпринимателей для достижения конкретных договоренностей. В нашей республике работают 9 тысяч предпринимателей в сфере сельского хозяйства. Надеемся, что данная поездка повлияет на укрепление нашего сотрудничества.

Мэр города Биелина Мичо Мичич сообщил, что население Биелина составляет 130 тысяч человек, при этом в городе функционируют 3 тысячи предприятий. Он отметил, что с главой Администрации города Сухума был заключен договор о сотрудничестве между Биелина и Сухумом, и в ближайшее время планируется выйти на новый уровень отношений.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.

Номер: 105Выпуск: 3566Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ