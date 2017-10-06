РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «ПРАВО НА ЖИЗНЬ – ЭТО НОРМА НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СИЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ»

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял делегацию Народного Совета Сирийской Арабской Республики, которая прибыла в Абхазию 27 сентября для участия в праздновании 24-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Глава государства подчеркнул, что абхазскому народу хорошо известны процессы, происходящие в САР, и он полностью поддерживает легитимную власть этой страны. Президент назвал неприемлемым влияние Запада, чьи интересы идут вразрез с интересами самой Сирии и многих других стран.

– Для нас очень важно, чтобы справедливость восторжествовала, – сказал Рауль Хаджимба. – Много невзгод в жизни Сирии. Процессы, происходившие на севере Африки, в Ираке, – это звенья одной цепи. Запад и Америка пытаются влиять на мировые процессы. Это неприемлемо ни для Сирии, ни для тех, кто хочет спокойно жить и созидать. Мы с удовлетворением отмечаем, что ситуация в Сирии меняется, и сирийская армия ведет работу по ликвидации формирований, противостоящих ей и нормальному образу жизни простого народа. То, что российское руководство оказывает помощь сирийскому народу, тоже играет положительную роль в решении задач, стоящих перед САР.

Президент добавил, что в ходе выстраивания отношений с Россией Абхазии хотелось бы также продолжить работу по установлению связей с дружественными РФ странами, которые будут готовы сотрудничать с республикой.

– Абхазия представляет собой государство, имеющее достаточно интересный, значительный потенциал. У нас много возможностей, связанных с туристической сферой деятельности, хорошие ресурсы в агропромышленном секторе. Все это требует определённых капиталовложений.

Рауль Хаджимба также подчеркнул:

– Важно, что делегация из Сирии находится рядом в тот день, когда Абхазия празднует 24-летие Победы. Это первая ласточка в наших отношениях. Если ранее между нами было взаимодействие, связанное только с абхазской диаспорой, проживающей в Сирии, то сегодня есть возможность говорить о совершенно другом уровне сотрудничества. В Абхазии знают проблемы Сирии и ее народа и поддерживают позицию руководства страны.

Руководитель делегации, наблюдатель Народного Совета Сирийской Арабской Республики Санаа Або Заид от имени делегации поздравила Президента Абхазии с Днем Победы и сказала:

– Абхазский народ очень близок народу Сирии. Ситуация, которая происходит в Сирии, вам знакома. Вы прошли через эту боль, которую мы сегодня испытываем. И в дальнейшем мы тоже хотим почувствовать вкус победы.

Санаа Або Заид также рассказала о ситуации в Сирии:

– С моей точки зрения, мы одержим победу очень скоро. Этому способствуют активные действия сирийской армии и правительства республики. Большую роль играет Российская Федерация в урегулировании сирийского вопроса. Но несмотря на усилия России и других стран, направленные на урегулирование конфликта мирным путем, есть силы, которые методом войны поддерживают уничтожение и разрушение. В Сирии была разрушена большая часть инфраструктурных объектов. Мы уверены в нашем руководстве, сможем преодолеть эту боль и начнем восстанавливать экономику в скором времени.

В завершение встречи Рауль Хаджимба пожелал победы и удачи сирийскому народу. Стороны обменялись памятными подарками.

Номер: 105Выпуск: 3566Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ