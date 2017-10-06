НАСТОЯЩИЙ ДРУГ

7 октября 1952 года родился Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин

После избрания его Президентом Российской Федерации заметно улучшились отношения между Россией и Республикой Абхазия. Полностью была снята блокада Абхазии, введенная странами СНГ в декабре 1994 г. Многие жители Абхазии, а также Южной Осетии, у которых были только советские паспорта, получили российское гражданство (выдача паспортов началась в 2002 г.). В 2009 г., будучи Премьер-министром РФ, В.В.Путин совершил официальный визит в Абхазию. Это был первый визит в Абхазию российского руководства столь высокого ранга.

24 ноября 2014 г. в г.Сочи В.В.Путин и Президент Абхазии Р. Д. Хаджимба подписали Договор «О сотрудничестве и интеграции», который выводит отношения двух стран на качественно новый уровень.

Нам повезло, что Республику Абхазия первой признала именно Россия. Если бы тогда нас стали признавать другие страны одна за другой, как это случилось с Косово, то сегодня на нашей земле столкнулись бы интересы различных государств. Их разногласия не дали бы нам развиваться так, как хотели бы мы. Каждая страна тянула бы одеяло на себя и разбивала бы наше общество на группы.

Косово, которое признали более 100 стран, до сих пор не может восстановить промышленность и сельское хозяйство, туристическая сфера не развита. Социально-экономическая жизнь населения тяжелая. Единственное, у них появилась возможность… уезжать на заработки в Европу и на Запад. Зато пышным цветом в этой широко признанной стране расцвела различного рода международная преступность (транзитные коридоры, распространение наркотиков, оружия). Косово стало перевалочным пунктом для перемещения современных рабов в другие государства.

Нам повезло, что Президентом России является Владимир Путин.

Признав Абхазию, он показал всему миру историческую справедливость нашей многовековой борьбы за самостоятельность.

Почему-то среди некоторых наших граждан ходят досужие разговоры о том, что Россия хочет включить нас в свой состав и, дескать, надо этого опасаться. При этом проводятся аналогии с Крымом. Но, зная историю этого полуострова, начиная с Российской империи, Советского Союза, можно понять, что это другая история, и параллели с Абхазией проводить неуместно.

России включать нас в свой состав невыгодно по многим причинам. И главная из них – сохранение международного авторитета, мощного государства, не претендующего на чужие территории и на роль империи. Владимир Путин – тот Президент, который выстраивает свою политику и деятельность практически безошибочно на многие годы вперед. С его приходом во власть по его инициативе образовались новые союзы и объединения стран Азии и Востока, которые однозначно отрицательно повлияли на идею отдельных мировых политиков создать однополярный мир.

Еще вчера недруги России думали, что уже покончили с этой страной, привели ее через перестройку в состояние полной зависимости, слабости и окончательного расчленения на лакомые куски в будущем. Что ожидало Россию, руководители которой сверяли и согласовывали свои действия с зарубежными советчиками?

Владимир Путин смог остановить большой передел России и не только восстановил ее, но и поднял до такого уровня, что с его страной стали считаться, прислушиваться, бояться, дружить и… бороться новыми средствами и различными санкциями.

Несмотря на разные «присказки» авторитет Президента РФ, в том числе и в Абхазии, остается очень высоким. Нам в своем развитии повезет еще раз, когда на следующих президентских выборах в России, несмотря на определенную конкуренцию и помехи, Владимир Путин вновь станет руководителем большой страны.

Приезд Путина в Абхазию при президентах С.Багапш и Р.Хаджимба говорит о том, что Россия готова помогать нашему молодому государству во всех сферах экономического и социального развития. Именно помогать, а не работать, предлагать проекты и думать за нас. На последней встрече в Пицунде с Р.Хаджимба В.Путин еще раз дал положительную оценку совершенно новым отношениям между нашими странами, сформировавшимся за последние три года.

Он также отметил, что Россия не собирается отзывать свое признание Абхазии, она будет помогать укреплять безопасность как от внешних посягательств, так и в экономическом развитии.

Мы не обращаем внимания на то, что все это Россия делает не на каких-то только ей выгодных условиях, а как и положено, на искренне дружеских, партнерских отношениях. Разве не это называется надежность и помощь настоящего соседа?

Владимир Путин ведет открытую недвусмысленную политику, и когда видит такое же отношение партнера, то союз между ними создается с обоюдной пользой. Его сегодняшнее высказывание в адрес Республики Абхазия и ее руководства – это не дипломатическая, протокольная дань уважения, а политическая оценка нашей стране и ее имеющимся возможностям, которые мы порой сами не замечаем.

На Востоке говорят: «Настоящий друг тот, кто с тобой, даже тогда, когда ты не прав».

Юрий КУРАСКУА

Номер: 105Выпуск: 3566Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА