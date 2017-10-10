УЧЕНЫЕ ПРОТИВ ЧУЖИХ И ХИЩНИКОВ…

Прочитал информацию о том, что в Институте экологии заработала лаборатория энтомологии и инвазивных видов. И, как заверил директор Института Роман Дбар, одной из главных задач лаборатории ученые считают поиск методов борьбы с атакующими Абхазию насекомыми. Конечно, наука непредсказуема: кто-то работает годами, а кто-то делает открытие, едва взявшись за дело… Тем не менее ситуация у нас критическая: мраморный клоп уничтожает урожай, самшит погиб, а тут еще идут слухи о пальмовом долгоносике. Так что мы теперь вообще без растительности останемся? Хотелось бы знать, что делается, чтобы такого не случилось.

Дмитрий КЕЦБА, пенсионер.

У меня в саду та же история, что и по всей Абхазии. Мраморные клопы, нашествию которых в начале лета удавалось выставлять хоть какой-то заслон, все-таки прорвали оборону: плоды хурмы падают, пострадали частично цитрусовые и инжир. С боязливостью посматриваю я и на пальмы. Неужели коварный долгоносик проникнет и сюда?

Так что к Роману Дбар я отправилась с надеждой на добрые вести.

– По нашим наблюдениям, красный пальмовый долгоносик уже успел проникнуть на территорию Абхазии от Псоу до Холодной речки, – уточнил ситуацию директор Института экологии. – Мы уже предприняли меры борьбы с ним, и борьба эта основывается на научных разработках. Правда, пока мы используем разработки наших коллег из-за рубежа. Мы связались с представителями Департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, и они оказали нам поддержку – предоставили аттрактанты – вещества, которые привлекают насекомых, а подманив, убивают их. В самом названии – аттрактанты содержится смысл «привлечь и убить». Помимо подманивающих веществ в аттрактантах содержатся пестициды, губительные для конкретного насекомого.

Полученные вещества мы используем в специально изготовленных ловушках, причем, чтобы сократить расходы, мы превратили в ловушки пластиковые ведра (их нам любезно предоставила кондитерская «Бисквит»). Мы перекрасили ведра в черный цвет, поскольку наши незваные гости, как выяснилось, предпочитают черный, и развесили их по пути от Псоу до Холодной речки. Один раз наши сотрудники уже проверяли ловушки. За неделю в 15 развешенных нами ведер попало 40 особей. Это свидетельствует, что численность вредителей высока.

Тем не менее мы заметили, что долгоносик пока не перемещается в восточную сторону, значит, существуют преграды. Так что надо использовать этот момент и быть особенно осторожными – ни в коем случае не перевозить пальмовые листья, которые сегодня многие используют для кровли бунгало на пляжах, в парках…

И хотя считается, что в первую очередь от нашествия красного пальмового долгоносика страдает канарский финик, потенциально носителем личинок является любая пальма. Долгоносик может облюбовать и почкоплодник (китайская веерная пальма), и хамеропса (европейская веерная пальма), а также вашингтонию, бутию, юбею, пальму сабаля и другие. Поэтому особенно возрастает ответственность районных карантинных служб.

Следующий для нас шаг борьбы с долгоносиком – отработка собственной методики с учетом мирового опыта. Сейчас мы апробируем одно вещество и уже обрабатываем им места, где обнаружены зараженные пальмы. В нашем институте этим вопросом занимаются Жанна Топчян и Аслан Зантария, а также студенты АГУ – будущие зоологи и экологи. После того, как методика будет отработана, мы передадим ее специалистам соответствующих служб.

– А что происходит в самшитовом направлении?

Волонтеры экологической организации «Апсабара», которую возглавляет Астанда Джения, уже заложили питомник в селе Мгудзырхуа Гудаутского района, подготовили контейнеры с компостом, в которые будут помещены черенки самшита. Курирует мероприятие Роман Лейба.

– Спасибо, удачи в работе.

Номер: 107Выпуск: 3568Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА