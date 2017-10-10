ГОРОДСКИЕ БУДНИ

На пересечении проспекта Аиааира и улицы Имама Шамиля завершаются работы по очистке ливневой канализации и замене канализационной магистрали. Ремонтные работы ведутся совместно Управлением капитального строительства, Администрацией города Сухума и ООО «Астория Аквасервис».

Главный инженер ООО «Астория Аквасервис» Тимур Кварчия отметил: «Проводились два вида ремонтных работ: очистка ливневой канализации и замена канализационной магистрали протяженностью 1 километр 157 метров. Были трудности, так как работа мешала передвижению транспорта, а в ходе замены трубы мы столкнулись с подземными коммуникациями, которые не были указаны ни в одной карте 50-летней давности. Кроме того, старая труба была неправильно уложена. Мы установили трубу, которая прослужит около 50 лет».

Номер: 107Выпуск: 3568Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс