МИНЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ СОЗДАЕТ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Министерство экономики Республики Абхазия объявило о начале отбора кандидатов на формирование ведомственного кадрового резерва с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Для подачи заявки на включение в кадровый резерв необходимо заполнить «Справку-резюме» и отправить ее на электронный адрес: k.gvadaliya@-mineconom-ra.org

Заявки принимаются также от студентов, обучающихся в высших учебных заведениях. Отобранные кандидаты будут включены в реестр кадров Министерства экономики. Для введения в деятельность ведомства участникам резерва будет предоставляться необходимая информация, а также проводиться встречи и семинары.

Номер: 107Выпуск: 3568Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс