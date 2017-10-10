«ПАМЯТЬ НЕ В ОБЕЛИСКАХ, А В НАШИХ СЕРДЦАХ»

СЕНТЯБРЬ. АИААИРА – 24

В каждом селе и городе после окончания грузино-абхазской войны стали появляться памятники погибшим. Место, куда можно прийти и поклониться, задуматься о вечном и главном. И вспомнить тех, кто не дожил до Победы. Первый памятник погибшим односельчанам в Гудаутском районе был установлен в селе Звандрипше. Идея установить здесь также и БМП-1 появилась позже и была поддержана в Министерстве обороны.

И вот накануне нынешнего Дня Победы в Звандрипше, у Мемориала героям Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии, появился новый постамент, на который поставили грозную боевую машину пехоты – БМП-1,помогавшая побеждать врага. И поклониться героям войны, сюда, к новому памятнику, пришли жители села, учащиеся школы, многочисленные выходцы из Звандрипша, ветераны войны.

Цена Победы в Отечественной войне народа Абхазии для звандрипшцев – это жизни 31 защитника Родины. Их святые имена здесь давно высечены. А теперь рядом с БМП-1 установлена новая мемориальная доска, на которой высечены имена трех танкистов: Геннадий Еник – Герой Абхазии, Аркадий Чкок – кавалер ордена Леона, Вячеслав Шамба – награжден медалью «За отвагу». Это в их честь и в честь всех танкистов, которые погибли, защищая свою любимую землю, установлена здесь боевая машина.

И по такому случаю здесь состоялся митинг.

Перед собравшимся выступили Мираб Кишмария – министр обороны РА, Руслан Ладария – глава Администрации Гудаутского района, Инна Джугелия – зав. отделом образования Гудаутского района, Астамыр Вардания – Герой Абхазии, Виктор Гунба – председатель совета старейшин села, Эмма Ермолова – председатель Комитета матерей погибших воинов.

Теперь в Звандрипше есть еще один памятник. Он тоже от слова память. Как сказал в своем обращении бывший педагог и директор школы Виктор Гунба, «память не только и не столько в памятниках и обелисках, она в наших сердцах». Большинство погибших ребят были его учениками и выпускниками этой школы.

Для нынешнего поколения молодых людей, которые родились и растут, к счастью, в мирное время, такие события не проходят бесследно. Они оставляют неизгладимый след в их сознании. Ребята стояли с фотографиями погибших односельчан в руках. С этими фотографиями они прошли в День Победы в строю «Бессмертного полка». Да не прервется нить, связующая прошлое, настоящее и будущее!

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

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Номер: 107Выпуск: 3568Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району