ОТМЕЧЕН ФИЛЬМ О ПОБЕДИТЕЛЕ

В Екатеринбурге прошел XXVIII Открытый фестиваль документального кино «Россия».

В рамках мероприятия представленному на конкурс фильму «Владислав Ардзинба. Драма победителя» (производство Госфильмофонда России и кинокомпании «Сухумфильм) вручён специальный приз фестиваля «За раскрытие образа патриота, выдающегося политического деятеля средствами документального кино». Режиссер и автор сценария Сергей Русаков, оператор Сергей Литовец, продюсеры Николай Бородачев, Кесоу Хагба.

Приз вручён сопродюсеру картины с абхазской стороны Кесоу Хагба.

Номер: 107Выпуск: 3568Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс