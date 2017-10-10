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ОТМЕЧЕН ФИЛЬМ О ПОБЕДИТЕЛЕ 10.10.2017

ОТМЕЧЕН ФИЛЬМ О ПОБЕДИТЕЛЕ

В Екатеринбурге прошел XXVIII Открытый фестиваль документального кино «Россия».

В рамках мероприятия представленному на конкурс фильму «Владислав Ардзинба. Драма победителя» (производство Госфильмофонда России и кинокомпании «Сухумфильм) вручён специальный приз фестиваля «За раскрытие образа патриота, выдающегося политического деятеля средствами документального кино». Режиссер и автор сценария Сергей Русаков, оператор Сергей Литовец, продюсеры Николай Бородачев, Кесоу Хагба.

Приз вручён сопродюсеру картины с абхазской стороны Кесоу Хагба.


Номер:  107
Выпуск:  3568
Рубрика:  общество
Автор:  Апсныпресс

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