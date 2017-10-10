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10.10.2017
Номер: 107
Выпуск: 3568
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
ОТМЕЧЕН ФИЛЬМ О ПОБЕДИТЕЛЕ
В Екатеринбурге прошел XXVIII Открытый фестиваль документального кино «Россия».
В рамках мероприятия представленному на конкурс фильму «Владислав Ардзинба. Драма победителя» (производство Госфильмофонда России и кинокомпании «Сухумфильм) вручён специальный приз фестиваля «За раскрытие образа патриота, выдающегося политического деятеля средствами документального кино». Режиссер и автор сценария Сергей Русаков, оператор Сергей Литовец, продюсеры Николай Бородачев, Кесоу Хагба.
Приз вручён сопродюсеру картины с абхазской стороны Кесоу Хагба.
Номер: 107
Выпуск: 3568
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс