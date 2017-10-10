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Президент РА Р. Хаджимба подписал Указ О присвоении почетного звания «Заслуженный учитель Республики Абхазия»
В Указе, в частности, говорится:
«За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения присвоить почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия»:
АДЛЕЙБА Эмме Карбеевне – бывшему директору Института педагогики им. Н.Х. Адзинба;
АДЖИНДЖАЛ Талико Львовне – учительнице начальных классов средней школы № 4 им. Д.И. Гулиа, г. Сухум;
АКОПЯН Анник Ардашесовне – учительнице армянского языка и литературы Цанбекуарской средней школы Гулрыпшского района;
АСАТИАНИ Изе Нодариевне – учительнице математики Хяцхской средней школы Галского района;
АШУБА Валентине Путовне – бывшей учительнице начальных классов Цандрыпшской средней школы № 2 им. Н.З. Багателия;
БАРАМИЯ Марине Ипполитовне – начальнику отдела общего и профессионального образования Министерства образования и науки Республики Абхазия;
ВОДОВСКОЙ Нинели Александровне – учительнице русского языка и литературы средней школы № 4 им. Б.В. Шинкуба, г. Ткуарчал;
ГАБУНИЯ Джуме Мхазовичу – директору Звандрыпшской средней школы им. М.Н. Пкин;
ГЕРХЕЛИЯ Ноне Константиновне – учительнице начальных классов средней школы № 1 им. Б.В. Шинкуба, г. Сухум;
ГИЦБА-ГОЧУА Валентине Камшовне – бывшему главному специалисту абхазского языка и литературы отдела образования Администрации Гагрского района;
ДЖЕДЖИЯ Майе Константиновне – учительнице физики средней школы № 2 им. Д.В. Муратия, г. Гал;
ДЖИНДЖОЛИЯ Валентине Сисовне – бывшей учительнице немецкого языка средней школы № 5 им. Е.А. Эшба, г. Сухум;
ЗАРДАНИЯ Жужуне Дековне – ведущему специалисту отдела образования Администрации Гудаутского района;
ЗИМНЯКОВОЙ Альбине Яковлевне – учительнице химии Горской средней школы № 10 им. Н.А. Лакоба, г. Сухум;
ИНАПШБА Далюсе Левановне – учительнице математики Члоуской средней школы им. Б.В. Шинкуба;
КАСЛАНДЗИЯ Алексею Махазовичу – главному научному сотруднику Института педагогики им. Н.Х. Адзинба;
КВАРЧИЯ Азе Шаликовне – главному специалисту Управления образования Администрации г. Сухума;
КВИЦИНИЯ Пете Кемшишовичу – главному специалисту отдела рецензирования и контроля учебного книгоиздания Министерства образования и науки Республики Абхазия;
КЯХБА Ясону Махайровичу – учителю физкультуры Калдархуарской школы-интерната им. Д.И. Чагава;
ЛАКОБА Ирине Зосимовне – начальнику отдела контроля качества образования Министерства образования и науки Республики Абхазия;
МАНИЯ Надежде Алексеевне – учительнице начальных классов Горской средней школы № 10 им. Н.А. Лакоба, г. Сухум;
МЕРЦХУЛАВА Этери Левовне – учительнице абхазского языка и литературы Пшапской средней школы Гулрыпшского района;
РУРУА Елизавете Калистратовне – учительнице физики Бамборской средней школы им. Б.Г. Тарба Гудаутского района;
ТАНИЯ Валико Арзаметовичу – директору, учителю истории средней школы № 1 им. Н.А. Лакоба, г. Гудаута;
ТАРБА Этери Алексеевне – бывшей учительнице английского языка средней школы № 4 им. Д.И. Гулиа, г. Сухум;
ТАРБА Этери Хутовне – начальнику отдела рецензирования и контроля учебного книгоиздания Министерства образования и науки Республики Абхазия;
ТАРКИЛ Аслану Кутиевичу – начальнику отдела по физическому воспитанию допризывной подготовки и гражданской обороны Министерства образования и науки Республики Абхазия;
ТУЖБА Луаре Петровне – учительнице биологии средней школы № 6 им. В.М. Комарова, г. Сухум;
ХАХУБИЯ Фросии Багратевне – заместителю заведующего отделом образования Администрации Ткуарчалского района;
ЦВИЖБА Земфире Борисовне – ведущему научному сотруднику Института педагогики им. Н.Х. Адзинба;
ЦОБЕХИЯ Людмиле Шалвовне – ведущему научному сотруднику Института педагогики им. Н.Х. Адзинба;
ЧЕНГЕЛИЯ Медее Ивановне – заместителю министра образования и науки Республики Абхазия;
ШАЛДУГА Надежде Васильевне – ведущему научному сотруднику Института педагогики им. Н.Х. Адзинба».
Номер: 107
Выпуск: 3568
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА