Президент РА Р. Хаджимба подписал Указ О присвоении почетного звания «Заслуженный учитель Республики Абхазия»

В Указе, в частности, говорится:

«За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения присвоить почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия»:

АДЛЕЙБА Эмме Карбеевне – бывшему директору Института педагогики им. Н.Х. Адзинба;

АДЖИНДЖАЛ Талико Львовне – учительнице начальных классов средней школы № 4 им. Д.И. Гулиа, г. Сухум;

АКОПЯН Анник Ардашесовне – учительнице армянского языка и литературы Цанбекуарской средней школы Гулрыпшского района;

АСАТИАНИ Изе Нодариевне – учительнице математики Хяцхской средней школы Галского района;

АШУБА Валентине Путовне – бывшей учительнице начальных классов Цандрыпшской средней школы № 2 им. Н.З. Багателия;

БАРАМИЯ Марине Ипполитовне – начальнику отдела общего и профессионального образования Министерства образования и науки Республики Абхазия;

ВОДОВСКОЙ Нинели Александровне – учительнице русского языка и литературы средней школы № 4 им. Б.В. Шинкуба, г. Ткуарчал;

ГАБУНИЯ Джуме Мхазовичу – директору Звандрыпшской средней школы им. М.Н. Пкин;

ГЕРХЕЛИЯ Ноне Константиновне – учительнице начальных классов средней школы № 1 им. Б.В. Шинкуба, г. Сухум;

ГИЦБА-ГОЧУА Валентине Камшовне – бывшему главному специалисту абхазского языка и литературы отдела образования Администрации Гагрского района;

ДЖЕДЖИЯ Майе Константиновне – учительнице физики средней школы № 2 им. Д.В. Муратия, г. Гал;

ДЖИНДЖОЛИЯ Валентине Сисовне – бывшей учительнице немецкого языка средней школы № 5 им. Е.А. Эшба, г. Сухум;

ЗАРДАНИЯ Жужуне Дековне – ведущему специалисту отдела образования Администрации Гудаутского района;

ЗИМНЯКОВОЙ Альбине Яковлевне – учительнице химии Горской средней школы № 10 им. Н.А. Лакоба, г. Сухум;

ИНАПШБА Далюсе Левановне – учительнице математики Члоуской средней школы им. Б.В. Шинкуба;

КАСЛАНДЗИЯ Алексею Махазовичу – главному научному сотруднику Института педагогики им. Н.Х. Адзинба;

КВАРЧИЯ Азе Шаликовне – главному специалисту Управления образования Администрации г. Сухума;

КВИЦИНИЯ Пете Кемшишовичу – главному специалисту отдела рецензирования и контроля учебного книгоиздания Министерства образования и науки Республики Абхазия;

КЯХБА Ясону Махайровичу – учителю физкультуры Калдархуарской школы-интерната им. Д.И. Чагава;

ЛАКОБА Ирине Зосимовне – начальнику отдела контроля качества образования Министерства образования и науки Республики Абхазия;

МАНИЯ Надежде Алексеевне – учительнице начальных классов Горской средней школы № 10 им. Н.А. Лакоба, г. Сухум;

МЕРЦХУЛАВА Этери Левовне – учительнице абхазского языка и литературы Пшапской средней школы Гулрыпшского района;

РУРУА Елизавете Калистратовне – учительнице физики Бамборской средней школы им. Б.Г. Тарба Гудаутского района;

ТАНИЯ Валико Арзаметовичу – директору, учителю истории средней школы № 1 им. Н.А. Лакоба, г. Гудаута;

ТАРБА Этери Алексеевне – бывшей учительнице английского языка средней школы № 4 им. Д.И. Гулиа, г. Сухум;

ТАРБА Этери Хутовне – начальнику отдела рецензирования и контроля учебного книгоиздания Министерства образования и науки Республики Абхазия;

ТАРКИЛ Аслану Кутиевичу – начальнику отдела по физическому воспитанию допризывной подготовки и гражданской обороны Министерства образования и науки Республики Абхазия;

ТУЖБА Луаре Петровне – учительнице биологии средней школы № 6 им. В.М. Комарова, г. Сухум;

ХАХУБИЯ Фросии Багратевне – заместителю заведующего отделом образования Администрации Ткуарчалского района;

ЦВИЖБА Земфире Борисовне – ведущему научному сотруднику Института педагогики им. Н.Х. Адзинба;

ЦОБЕХИЯ Людмиле Шалвовне – ведущему научному сотруднику Института педагогики им. Н.Х. Адзинба;

ЧЕНГЕЛИЯ Медее Ивановне – заместителю министра образования и науки Республики Абхазия;

ШАЛДУГА Надежде Васильевне – ведущему научному сотруднику Института педагогики им. Н.Х. Адзинба».

Номер: 107Выпуск: 3568Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА