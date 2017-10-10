НЕОБХОДИМ ЧЕТКО ПРОДУМАННЫЙ ПЛАН

В то время, когда читатели начнут знакомиться с этим материалом, постоянно действующая комиссия по борьбе с мраморным клопом уже будет создана.

Президент РА Рауль Хаджимба распорядился об этом на совещании, которое он провел в понедельник, 9 октября, с участием Премьер-министра Беслана Барциц, вице-премьера Беслана Эшба, министра сельского хозяйства Даура Аршба, заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Тиграна Делибалтяна, руководителей комитетов: по экологии и охране природы – Савелия Читанава и карантину растений – Аркадия Джинджия, а также директоров научных институтов – экологии и сельского хозяйства – Романа Дбар и Лесика Айба.

После того как директор Института экологии Роман Дбар дал обстоятельную характеристику вредителю, наносящему ощутимый вред экономике Абхазии, нашим садам, плантациям и личным участкам, он сообщил и о мерах, которые предпринимались абхазскими специалистами с момента проникновения опасного вредителя в Абхазию. В рамках собственных исследований и сотрудничества с международными организациями установленные ловушки с аттрактантами и липкими веществами по преимуществу работают как средство мониторинга насекомых. Что же касается обработки полей и плантаций пестицидами, то этот метод эффективен только в период, когда мраморный клоп находится в стадии личинки. Взрослые насекомые разлетаются.

– Вот почему возрастает роль агронома-энтомолога, – подчеркнул ученый, – только специалист может отследить точный срок, когда применение препарата будет максимально эффективным.

Ученые уже выяснили, что более ста сельхозкультур, произрастающих в Абхазии, являются предметом губительного «интереса» клопа. Как подчеркнул Лесик Айба, только одно насекомое откладывает до 250 личинок. И в этом году мы имеем дело с тремя его поколениями.

Во время конструктивного разговора, в котором приняли участие все присутствующие на совещании, были проанализированы все аспекты проблемы, которая хоть и является общемировой, но стала для сельского хозяйства Абхазии, для тысяч семей настоящей трагедией. Люди, которые в течение многих лет при формировании семейного бюджета делали ставку на собственный труд в личных подсобных хозяйствах и работали в аграрном секторе, потеряли урожай кукурузы, фасоли, ореха, плодовых и цитрусовых и фактически остались без средств к существованию.

Безусловно, в течение двух лет с момента нашествия мраморного клопа в Абхазии меры принимались.

Абхазские ученые протестировали целый ряд препаратов, предлагаемых мировой наукой, и выявили наиболее эффективно работающие. По их рекомендации Министерство сельского хозяйства закупило необходимое количество пестицидов и распределило их по районам. Помогали с препаратами и экипировкой международные организации, а в ближайшее время, по информации министра Даура Тарба, к нам выезжают и специалисты из России.

Подводя итоги совещания, Президент сделал акцент на следующих моментах: в бюджет будущего года на закупку препаратов для уничтожения клопа должна быть заложена достаточная сумма; необходимо четко определить как сами препараты, так и время и сроки, наиболее эффективные для их применения; создать специальные группы с привлечением специалистов для проведения постоянного мониторинга; регулировать посадки тех или иных культур в зависимости от развития насекомого; средствам массовой информации вести разъяснительную работу с населением. Поскольку только вместе, сообща мы сможем поставить заслон насекомому, которое несмотря на свои небольшие размеры, оказалось способно разрушить благополучие в сельском хозяйстве уже не одной страны. И Абхазия никак не должна оказаться в их числе.

В ближайшие часы Президент ждет, как сказал он сам, готовые документы: список состава комиссии по борьбе с клопом и план четко продуманных действий.

Одно из прозвучавших на совещании предложений – обрабатывать пестицидами с вертолетов целые районы – было отвергнуто. Естественно, уничтожая клопа, мы не должны вредить природе в целом и человеку.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 107Выпуск: 3568Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА