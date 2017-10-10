11 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

11 октября 1992 года Председатель Президиума Верховного Совета Республики Абхазия ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА подписал Указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. Эта дата официально считается Днем создания Вооруженных сил республики – днём рождения Абхазской армии. Это стало важнейшим фактором организации сопротивления грузинскому агрессору, формирования на основе народного ополчения регулярной Абхазской армии, залогом Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Номер: 107Выпуск: 3568Рубрика: политикаАвтор: Соб. инф.