КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ: АРОМАТНЫЕ ПАРИКИ

Много веков у египтян в моде были пышные парики. Самые дорогие делали из человеческих волос, подешевле – из волос, смешанных с овечьей шерстью, еще проще – из шерсти целиком или из растительных волокон. И мужчины, и женщины, носившие парики, коротко стриглись – это спасало от паразитов. Египтяне также пользовались румянами, изготовленными из красной глины, и еще обожали благовония. Сохранилось много изображений пирующих людей с укрепленными на париках ароматическими конусами. Когда по улице двигалась царская процессия, созерцавшие ее подданные в знак почтения смазывали волосы благовонными маслами. Представители обоих полов густо подводили глаза зеленой малахитовой краской, позже ее вытеснила черная – из свинцовой руды. Свинец токсичен, однако египтяне считали, что подводка для век защищает их от болезней. Несколько лет назад химики Филипп Уолтер, Кристиан Аматоре и другие исследовали остатки древнеегипетской краски и нашли в них соли свинца, которые, соприкасаясь с кожей, способствуют выделению оксида азота, а тот, в свою очередь, участвует в регуляции иммунной системы. Так что поверье, вполне возможно, было небезосновательным.

РИМЛЯНЕ РАННЕЙ ИМПЕРИИ: БЕЛИЛА ОТ КРОКОДИЛА

Римский идеал красоты женщины на рубеже новой эры – статная белокожая блондинка. Поэтому дамы осветляли волосы всевозможными средствами: галльским мылом из букового пепла и козьего жира, смесью осадка винного уксуса с маслом мастикового дерева и даже голубиным пометом. Поэт Овидий в «Науке любви» писал, что соотечественницы подрисовывали себе брови так, что они сходились на переносице. Чтобы уберечь лицо от загара, римская модница выходила на улицу под зонтом от солнца. Кроме того, дамы белились разведенным в уксусе мелом, а также мазью из крокодильих экскрементов. Еще в Древней Греции были известны свинцовые белила, охотно пользовались ими и римлянки. Однако от ядовитого металла портились кожа и зубы, более того, свинец имеет свойство накапливаться в организме и вызывать различные болезни, в том числе онкологические. Вредили здоровью и румяна из киновари – сульфида ртути. Чтобы скрывать дефекты кожи и подчеркивать ее белизну, римлянки первыми придумали мушки – искусственные родинки из ткани.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЯПОНИЯ: БРОВИ-БАБОЧКИ

В эпоху Хэйан (VIII-XII века) у японских дам «в тренде» были длинные прямые волосы, струящиеся до пят и далее. Вьющиеся пряди писательница X столетия Сэй-Сёнагон называла «претенциозно пошлыми». Многие дамы, не имея густой шевелюры от природы, использовали шиньоны и парики. Смуглая женщина не могла считаться красавицей. Аристократкам подобало удалять брови и в несколько слоев покрывать лицо, шею и уши белилами на основе свинца. Случалось, что «штукатурка» отваливалась кусками, когда дама, забывшись, касалась лица рукавом. На лбу сажей ставили два пятна – «брови-облака» или «брови-бабочки», в зависимости от формы. Губы красили ярко-алой помадой; привлекательным считался маленький аккуратный рот. Декоративной косметикой пользовались и мужчины. В конце периода Хэйан вошло в моду чернить зубы по достижении полового созревания; так делали и юноши, и девушки. Специальный состав для этого получали разными способами – из вина, уксуса, чая, железных опилок, древесной коры, измельченных чернильных орешков. Черный был очень почитаемым цветом, кроме того, средневековые японцы полагали, что он красиво оттеняет набеленное лицо.

КИТАЙ ДИНАСТИИ МИН: ЛОТОСОВЫЕ НОЖКИ

В Китае XIV-XVII веков залогом успеха красавицы был миниатюрный размер ноги. Стопа длиной до 10 см называлась «золотой лотос», до 13 см – «серебряный лотос». Поэтому девочкам с 4-7 лет бинтовали ноги, ломая кости плюсны. Пальцы, кроме большого, загибали вниз, от сдавливания и переломов нередко начинался некроз, и их ампутировали. При ходьбе девочка испытывала сильную боль, и потом всю оставшуюся жизнь женщина с трудом передвигалась. Однако девушка с нормальным размером ноги рисковала не найти себе мужа; жених имел право отказаться от свадьбы, выяснив, что длина стопы его избранницы превышает «стандарт красоты». Обычай просуществовал до середины XX века. В моде в эпоху династии Мин был и другой признак праздности, а значит, и аристократизма: очень длинные ногти, до 20-25 см. Их покрывали лаком, а на пальцы надевали защитные чехлы из золота.

ЕВРОПА И АМЕРИКА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА: КОРСЕТНАЯ ПОЛЕМИКА

С XVI столетия, когда в Европе впервые в моду вошел жесткий корсет, высказывались мнения о его опасности для женского здоровья. Поток критики обрушился на корсет во второй половине XIX века. Тогда этот предмет одежды носили представительницы всех социальных слоев в Европе и Америке, и даже мужчины, желавшие казаться стройнее. В самом авторитетном британском медицинском журнале того времени, Lancet, ежегодно размещались публикации о вреде корсетов. С открытием в 1895 году рентгеновского излучения появились снимки, демонстрирующие, как ношение каркаса из металла и китового уса деформирует кости и внутренние органы. В самом начале XX века корсету в виде песочных часов предложили альтернативу – прямой спереди. Заявляли, что его конструкция более приспособлена к женской анатомии и не нанесет ущерба здоровью. Однако позже выяснилось, что быстро вошедший в моду новый корсет еще вреднее: он сдавливает не только талию, но и желудок; из-за него горбится и болит спина. Окончательно корсет исчез из обихода после Первой мировой войны, когда женщины стали вести более активный образ жизни и одеваться свободнее.

Номер: 108Выпуск: 3569Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета